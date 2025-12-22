North West debuta en Instagram a los 12 años pese a las críticas de Kanye West a las redes

North West debuta en Instagram a los 12 años

La joven de 12 años abrió su propia cuenta oficial este fin de semana, publicando su primera foto en la que recrea una pose icónica de su madre, Kim Kardashian, haciendo el signo de la paz con las manos.

Vestida con prendas de moda, la imagen rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios positivos de fans y celebridades.

El perfil de North indica que está “gestionado por sus padres”, lo que apunta a que tanto Kim como Kanye West vigilan su presencia en la plataforma. En pocas horas, la cuenta ya superó los cientos de miles de seguidores, aunque la menor no sigue a ninguna cuenta por ahora.

Este debut ocurre a pesar de las críticas anteriores de su padre hacia el uso de redes sociales por parte de sus hijos.