Gisele Bündchen se casa en secreto con su entrenador de jiu-jitsu Joaquim Valente

Gisele Bündchen selló un nuevo capítulo en su vida personal al casarse con su pareja de tres años Joaquim Valente, un instructor de jiu‑jitsu con quien comparte un hijo recién nacido. La ceremonia fue celebrada de forma íntima y discreta en Florida, según informó TMZ.
Según registros de matrimonio obtenidos por TMZ, Gisele Bündchen, de 45 años, y Joaquim Valente se casaron el 3 de diciembre de este año en Surfside, Florida, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.
"Obtuvimos su licencia de matrimonio y muestra que les fue emitida la licencia el 1 de diciembre y se casaron el 3 de diciembre", señaló el sitio estadounidense.
La pareja, que había dado la bienvenida a su primer hijo en común a principios de 2025, decidió mantener su boda lejos de la atención mediática, con una celebración pequeña junto a familiares y amigos cercanos.
A diferencia de su vida profesional, que ha estado bajo el ojo público durante décadas, Bündchen y Valente optaron por una unión respetuosa de su privacidad y centrada en la familia.
La historia de amor de Gisele Bündchen y Joaquim
Gisele Bündchen encontró un nuevo capítulo amoroso tras su divorcio del ex jugador de la NFL Tom Brady en 2022. Desde junio de 2023, Bündchen mantiene una relación con Joaquim Valente, instructor de jiu‑jitsu brasileño, con quien ha construido una vida familiar y sentimental lejos del foco mediático tradicional.
La historia entre Gisele y Joaquim comenzó de manera inesperada: inicialmente se conocieron en 2021, cuando ella empezó a tomar clases en la academia de jiu‑jitsu que Valente dirige con sus hermanos en Miami, donde también entrenaban sus hijos.
Con el tiempo, esa relación profesional y de amistad fue evolucionando lentamente hacia algo más, hasta que finalmente dieron el paso de formalizar su vínculo amoroso en 2023.
Desde el inicio, la pareja ha optado por mantener su relación con privacidad y discreción, evitando exposiciones excesivas en redes sociales o apariciones en grandes eventos.
La relación alcanzó un nuevo hito con la llegada de su primer hijo en común en febrero de 2025, convirtiéndose en el tercer bebé de Bündchen y el primero con Valente. La supermodelo, que ya es madre de Benjamin y Vivian, frutos de su matrimonio con Brady, ha expresado públicamente su alegría por esta nueva etapa familiar.