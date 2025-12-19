Gisele Bündchen se casa en secreto con su entrenador de jiu-jitsu Joaquim Valente

Gisele Bündchen y su instructor de jiu‑jitsu Joaquim Valente se casan en boda secreta

Según registros de matrimonio obtenidos por TMZ, Gisele Bündchen, de 45 años, y Joaquim Valente se casaron el 3 de diciembre de este año en Surfside, Florida, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.

"Obtuvimos su licencia de matrimonio y muestra que les fue emitida la licencia el 1 de diciembre y se casaron el 3 de diciembre", señaló el sitio estadounidense.

La pareja, que había dado la bienvenida a su primer hijo en común a principios de 2025, decidió mantener su boda lejos de la atención mediática, con una celebración pequeña junto a familiares y amigos cercanos.

Joaquim Valente (Instagram)

A diferencia de su vida profesional, que ha estado bajo el ojo público durante décadas, Bündchen y Valente optaron por una unión respetuosa de su privacidad y centrada en la familia.

