Silvana Estrada nos habla de su música, sus raíces y su voz que atraviesa fronteras

Ahora, el proceso creativo con el que compone está, como ella dice, lejos de ser perfecto o convencional. “Es un caos”, dice, “no tengo como tal un una serie de pasos, pero siempre intento escribir, leer, escuchar música, aprender canciones y poemas…afinar un poco el músculo que luego es el que te lleva hacia hacia la canción”.

Aunque, como cuando era niña, algo que siempre le ayuda a crear es el aislamiento. “No tengo la costumbre de componer con más personas. Me funciona mucho tener espacio para mirar hacia dentro y empaparme un poco de mí. Usualmente ese silencio que me protege es el que también me da espacio para cantar”.

Definitivamente, este ha sido uno de los años más grandes de su carrera. Tras el lanzamiento de Vendrán suaves lluvias, ha tenido apariciones en Tiny Desk y Jimmy Kimmel Live!, dos plataformas enormes en el escenario internacional, y el sueño de cualquier músico actual. “Yo creo que es un momento súper bonito para la música en español. Los discos más escuchados ahora mismo son de artistas que cantan en español, y para mí llevar a México y representarlo es un orgullo. Yo hago la música que hago, gracias a México y por México”, cuenta.

Silvana Estrada en Jimmy Kimmel Live! (@silvanaestradab)

Además, ve como una responsabilidad ser esa representación de México para las siguientes generaciones. “Me gustaría inspirar sobre todo a las niñas más pequeñas aquí en México. Que vean que hay mujeres que estamos trabajando para que ellas también puedan salir adelante y cumplir sus sueños. A mí eso me da muchísimo orgullo”, comparte.

Ese éxito claro que también ha venido acompañado de reconocimiento de la crítica, pero para Silvana, eso no es lo más importante. “Yo lo aprecio muchísimo, y de verdad me siento honrada, pero realmente nada se compara a la sensación que da estar en un escenario y ver que la gente se está conmoviendo y está conectando contigo, y pasa la magia de la música y el misterio de la vida. Para mí eso es lo principal”, reflexiona.