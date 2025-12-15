Leonardo DiCaprio revela la razón por la que no le interesa dirigir películas

Leonardo DiCaprio habla de su proceso creativo para trabajar con Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio , quien ha trabajado en seis películas con Martin Scorsese hasta el momento, continuó hablando del proceso creativo que comparten y explicó que suelen dedicar meses de preparación y conversación antes de que inicie el rodaje.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio (Getty Images)

“Creo que ese ha sido nuestro proceso en gran medida, trabajar juntos… la capacidad de casi tener un debate durante meses antes y muchas preguntas, y mucho juego de abogado del diablo sobre una forma de abordar las cosas que pueden no ser la dirección más obvia”, explicó.

“Estamos haciendo eso en la nueva película que estamos haciendo ahora, pero ha sido absolutamente una de las experiencias de aprendizaje más profundas”.

Leonardo DiCaprio (Getty Images)

DiCaprio también resaltó que trabajar con Scorsese ha sido uno de los mayores logros de su vida: “Crecí viendo películas desde muy joven, con el deseo de ser actor”, dijo. “Mi padre me llevó a ver el trabajo de Marty, junto con el del señor De Niro , y me dijo: 'Si hay alguien con quien quieras esforzarte por trabajar en tu carrera, ahora que tienes la capacidad de hacer películas, es con este caballero'. Así que pude ver el trabajo de Marty desde muy joven”.

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese colaboraron por primera vez en Pandillas de Nueva York (2002). Desde entonces, han construido una de las alianzas más sólidas del cine con títulos como El aviador, Los infiltrados y Los asesinos de la luna. Actualmente, trabajan juntos en What Happens at Night, adaptación de la novela de Peter Cameron, en la que también participa Jennifer Lawrence.