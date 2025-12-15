Leonardo DiCaprio revela la razón por la que no le interesa dirigir películas

Leonardo DiCaprio dejó claro que, al menos por ahora, no tiene intención de dar el salto como director de cine. El actor habló del tema durante una conversación con el cineasta Martin Scorsese en Nueva York, en el marco del evento A Year in TIME, organizado por la revista TIME, que recientemente lo reconoció como Artista del Año.
Durante el encuentro, el actor fue sincero al admitir que no se siente atraído por ocupar la silla de director y explicó que su decisión está ligada a la admiración que siente por Scorsese, con quien ha colaborado en varias ocasiones a lo largo de su carrera.
Publicidad
Leonardo DiCaprio no tiene interés por ser director de cine
Leonardo DiCaprio confesó que considera casi imposible estar a la altura del nivel del legendario director Martin Scorsese, razón por la cual prefiere mantenerse enfocado en su faceta como actor.
“Algunas personas me han preguntado si quiero dirigir. Yo les respondo: 'Nunca querría dirigir. Nunca podría hacer nada parecido a lo que hace Martin Scorsese. ¿Por qué lo haría?'”, expresó.
El actor ganador del Oscar añadió que le hubiera gustado dar un paso atrás en algunas de sus películas para poder observar con mayor detenimiento todo el proceso de realización cinematográfica.
“Interpretas a estos personajes, intentas adentrarte en lo más profundo de su alma tanto como puedas. Y me hubiera encantado ver lo que haces (Scorsese) detrás de la cámara”, dijo. "Si miro hacia atrás, me habría encantado observar mucho más ese proceso detrás de la cámara", agregó.
Publicidad
Leonardo DiCaprio habla de su proceso creativo para trabajar con Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio, quien ha trabajado en seis películas con Martin Scorsese hasta el momento, continuó hablando del proceso creativo que comparten y explicó que suelen dedicar meses de preparación y conversación antes de que inicie el rodaje.
“Creo que ese ha sido nuestro proceso en gran medida, trabajar juntos… la capacidad de casi tener un debate durante meses antes y muchas preguntas, y mucho juego de abogado del diablo sobre una forma de abordar las cosas que pueden no ser la dirección más obvia”, explicó.
“Estamos haciendo eso en la nueva película que estamos haciendo ahora, pero ha sido absolutamente una de las experiencias de aprendizaje más profundas”.
DiCaprio también resaltó que trabajar con Scorsese ha sido uno de los mayores logros de su vida: “Crecí viendo películas desde muy joven, con el deseo de ser actor”, dijo. “Mi padre me llevó a ver el trabajo de Marty, junto con el del señor De Niro , y me dijo: 'Si hay alguien con quien quieras esforzarte por trabajar en tu carrera, ahora que tienes la capacidad de hacer películas, es con este caballero'. Así que pude ver el trabajo de Marty desde muy joven”.
Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese colaboraron por primera vez en Pandillas de Nueva York (2002). Desde entonces, han construido una de las alianzas más sólidas del cine con títulos como El aviador, Los infiltrados y Los asesinos de la luna. Actualmente, trabajan juntos en What Happens at Night, adaptación de la novela de Peter Cameron, en la que también participa Jennifer Lawrence.