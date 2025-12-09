Tras ser nombrado “Entertainer of the Year” por TIME, Leonardo DiCaprio ofreció una entrevista en la que explicó con claridad su filosofía sobre el ojo público y la fama: para él, la clave de su longevidad en Hollywood reside en la discreción.
Leonardo DiCaprio rompe el silencio: esta es la razón por la que lleva una vida súper discreta
Leonardo Dicaprio, de 51 años, reveló que prefiere mantenerse alejado de los focos si no tiene “algo que decir o algo que mostrar”.
Fue el éxito de Titanic (1997) lo que le hizo reflexionar sobre cómo construir una carrera larga sin caer en la sobreexposición. “Pensé: ‘¿Cómo hago para tener una carrera larga? Porque amo lo que hago’”, dijo.
"Creo que mi filosofía es sencilla: solo salir y hacer algo cuando tengas algo que decir o algo que mostrar. De lo contrario, simplemente desaparece lo más que puedas", dijo.
Ese enfoque ha marcado su comportamiento frente a los medios: frecuentemente es fotografiado con gorra o lentes sol, como una forma de "camuflaje social".
Aun siendo uno de los actores más reconocido del mundo, Leonardo insiste en que su vida privada pertenece a él: “Ha sido un balance que he manejado toda mi vida adulta y aún no soy un experto”, confesó.
Leonardo DiCaprio: la evolución imparable de un icono de Hollywood
Desde sus inicios como actor infantil hasta convertirse en uno de los actores más influyentes y respetados del cine contemporáneo, la carrera de Leonardo DiCaprio es una historia de éxito.
Nacido en Los Ángeles en 1974, DiCaprio comenzó su trayectoria apareciendo en comerciales y series televisivas, pero su talento lo llevó rápidamente a papeles dramáticos que anunciaban la llegada de un intérprete distinto.
Su primera gran nominación al Óscar llegó con What’s Eating Gilbert Grape (1993), donde interpretó a un adolescente con discapacidad intelectual con una sensibilidad que sorprendió a la crítica.
El actor consolidó su ascenso con películas como Romeo + Juliet (1996) y el fenómeno mundial Titanic (1997), que lo catapultó al estrellato absoluto y lo convirtió en una de las caras más reconocible de su generación.
Sin embargo, lejos de acomodarse en la fama juvenil, DiCaprio tomó un camino más ambicioso: buscó papeles complejos y colaboraciones con directores de renombre, especialmente Martin Scorsese, con quien trabajó en títulos como Gangs of New York, The Aviator, Shutter Island y The Wolf of Wall Street.
Su compromiso con personajes intensos y narrativas arriesgadas lo llevó a trabajar también con Alejandro G. Iñárritu en The Revenant (2015), película que finalmente le otorgó el tan esperado Oscar a Mejor Actor.