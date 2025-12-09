Leonardo DiCaprio rompe el silencio: esta es la razón por la que lleva una vida súper discreta

La poderosa razón por la que Leonardo DiCaprio se esconde del mundo

Leonardo Dicaprio, de 51 años, reveló que prefiere mantenerse alejado de los focos si no tiene “algo que decir o algo que mostrar”.

Fue el éxito de Titanic (1997) lo que le hizo reflexionar sobre cómo construir una carrera larga sin caer en la sobreexposición. “Pensé: ‘¿Cómo hago para tener una carrera larga? Porque amo lo que hago’”, dijo.

"Creo que mi filosofía es sencilla: solo salir y hacer algo cuando tengas algo que decir o algo que mostrar. De lo contrario, simplemente desaparece lo más que puedas", dijo.

Leonardo DiCaprio (AFP Images)

Ese enfoque ha marcado su comportamiento frente a los medios: frecuentemente es fotografiado con gorra o lentes sol, como una forma de "camuflaje social".

Aun siendo uno de los actores más reconocido del mundo, Leonardo insiste en que su vida privada pertenece a él: “Ha sido un balance que he manejado toda mi vida adulta y aún no soy un experto”, confesó.