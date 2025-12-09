En medio del duelo por su mamá, Camila Sodi revela que padece autismo y TDAH

Camila Sodiatraviesa un momento de introspección personal y profesional. En esta etapa, la actriz ha hablado abiertamente sobre un aspecto poco conocido de su vida: su diagnóstico de autismo y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Con total honestidad, compartió que entender su neurodivergencia le ha permitido mirar su historia desde otro lugar y comprender mejor muchas experiencias del pasado.
Camila Sodi revela su diagnóstico de autismo y TDAH
Este proceso de autoconocimiento tomó fuerza tras la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, un golpe que marcó su vida. A partir de ese dolor, Camila Sodiencontró en la escritura una forma para sanar, reflexionar y transformar su luto en algo que pudiera acompañar a otros, así nació El Primer Libro del Duelo, su debut como escritora.
Durante una conversación con la cantante Isabel Lascuráin, la actriz habló sobre los acontecimientos que han marcado su vida, entre ellos el secuestro y muerte de su mamá. Durante la plática, contó sobre cómo estas vivencias han transformado su manera de entender el mundo y de relacionarse con él.
Fue entonces cuando, por primera vez, compartió detalles sobre su diagnóstico, explicando qué significa para ella vivir dentro del espectro y cómo ha aprendido a reconocerse.
“Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto. Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti”, destacando que su condición nunca ha sido una desventaja, sino una característica que exige mayor comprensión por parte de su entorno.
Camila Sodi señala la falta de sensibilidad social
La actriz destacó que las dificultades no provienen de su neurodivergencia, sino de la falta de sensibilidad de la sociedad
“Consideró que el mundo debería estar diseñado por gente más sensible, no nada más para los que se encuentran en el espectro sino también para las mamás o para los que están atravesando cosas difíciles”, explicó.
Además, reflexionó sobre lo solitario que puede resultar un proceso de duelo cuando se vive en un entorno poco empático: “En un mundo y cultura tan tóxica, es difícil. Igual un duelo, el mundo es apabullante, el mundo no es un lugar donde te sientes seguro, no, dices ‘voy a llorar y alguien me va a robar la bolsa’. Y la gente siempre dice: ‘¿Cómo estás? ¿Ya estás bien? No te preocupes, ya va a acabar’”, señaló.
Camila Sodi recordó lo difícil que fueron sus primeros encuentros con la prensa, especialmente cuando su vida privada se convertía en tema de conversación pública y admitió que emocionalmente esas situaciones la sobrepasaban.
“Necesito ayuda externa, muy poca, pero soy neurodivergente. No puedo con que te eleven el cortisol, y era una niña y me preguntaban cosas muy cabronas, eran duros. Con lo de Diego, con lo de mi mamá, la tía y la otra tía”, explicó.