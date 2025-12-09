En medio del duelo por su mamá, Camila Sodi revela que padece autismo y TDAH

Camila Sodi revela su diagnóstico de autismo y TDAH

Este proceso de autoconocimiento tomó fuerza tras la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, un golpe que marcó su vida. A partir de ese dolor, Camila Sodi encontró en la escritura una forma para sanar, reflexionar y transformar su luto en algo que pudiera acompañar a otros, así nació El Primer Libro del Duelo, su debut como escritora.

Camila Sodi (Instagram)

Durante una conversación con la cantante Isabel Lascuráin, la actriz habló sobre los acontecimientos que han marcado su vida, entre ellos el secuestro y muerte de su mamá. Durante la plática, contó sobre cómo estas vivencias han transformado su manera de entender el mundo y de relacionarse con él.

Fue entonces cuando, por primera vez, compartió detalles sobre su diagnóstico, explicando qué significa para ella vivir dentro del espectro y cómo ha aprendido a reconocerse.

Camila y Ernestina Sodi (Instagram)

“Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto. Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti”, destacando que su condición nunca ha sido una desventaja, sino una característica que exige mayor comprensión por parte de su entorno.