Liverpool está viviendo días pesados y sorprendentemente, Salah se volvió el centro de todo. Después de tres partidos seguidos en el banco, algo prácticamente inimaginable en su carrera el egipcio rompió el silencio y habló con una honestidad que sacudió al club. Lo que dijo deja ver frustración, distancia con el entrenador y lo más fuerte, la posibilidad real de un final adelantado en Anfield.
Crisis en Liverpool, las duras palabras de Mohamed Salah que encendieron al club
De goleador a suplente, el giro que lo descolocó
Para Salah, pasar de ser el hombre más determinante de la Premier a mirar partidos desde la banca fue un golpe que no esperaba. No jugó contra West Ham ni Leeds y apenas tuvo minutos en otro duelo. Él mismo lo dijo: “nunca le había pasado algo así”, se siente traicionado por un club al que le ha dado goles, títulos y años al máximo nivel.
Una relación que se enfrió sin explicación
Lo que más sorprendió fue cómo habló de Arne Slot. Según Salah, su buena relación con el entrenador se apagó de la nada. Ya no tenemos ninguna relación, dijo para él, eso explica parte del problema y no siente apoyo, no lo defienden y lo están dejando como el responsable del mal momento del equipo. Hasta comparó su trato con el que recibe Harry Kane, dejando claro que no siente el mismo respaldo.
Promesas en pausa y el miedo a un adiós
Aunque renovó contrato este año, Salah confesó que el club no ha cumplido lo que prometió y eso lo tiene pensando en su futuro. Le dijo a su mamá que fuera al partido contra Brighton por si era su despedida, una frase que dejó helados a los aficionados. La Copa Africana está cerca, pero lo que no sabe es qué pasará cuando vuelva y él mismo no descarta nada.
Un vestuario tenso y un cierre que duele aceptar
Liverpool no está viviendo su mejor racha y eso hace todo más frágil. Las derrotas, los empates y la presión se sienten y en medio de ese ambiente, las palabras de Salah cayeron como un recordatorio de que hasta los ídolos tienen un límite. Él mismo lo resumió al final no entiende porqué su historia tendría que terminar así, justo cuando siente que todavía puede dar mucho más.