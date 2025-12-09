Crisis en Liverpool, las duras palabras de Mohamed Salah que encendieron al club

De goleador a suplente, el giro que lo descolocó

Para Salah, pasar de ser el hombre más determinante de la Premier a mirar partidos desde la banca fue un golpe que no esperaba. No jugó contra West Ham ni Leeds y apenas tuvo minutos en otro duelo. Él mismo lo dijo: “nunca le había pasado algo así”, se siente traicionado por un club al que le ha dado goles, títulos y años al máximo nivel.

Una relación que se enfrió sin explicación

Lo que más sorprendió fue cómo habló de Arne Slot. Según Salah, su buena relación con el entrenador se apagó de la nada. Ya no tenemos ninguna relación, dijo para él, eso explica parte del problema y no siente apoyo, no lo defienden y lo están dejando como el responsable del mal momento del equipo. Hasta comparó su trato con el que recibe Harry Kane, dejando claro que no siente el mismo respaldo.