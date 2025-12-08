Miss Jamaica 2025 sigue hospitalizada tras sufrir hemorragia intracraneal por su caída en Miss Universo

Gabrielle Henry, la representante de Miss Universo 2025 por Jamaica, sigue en recuperación tras la grave caída que sufrió el 19 de noviembre durante la gala preliminar del certamen en Bangkok en Tailandia.
Tras el incidente, fue necesario emitir un comunicado oficial que actualizara los detalles sobre su condición, el tratamiento que está recibiendo y los compromisos asumidos por la organización Miss Universe Organization (MUO).
Miss Jamaica sufre accidente durante su participación en Miss Universo
De acuerdo al anuncio, firmado por el presidente de la MUO, Raúl Rocha, Gabrielle Henry cayó por una abertura en el escenario tras su pasarela en traje de noche, lo que resultó en “una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración”.
La modelo fue trasladada de emergencia al hospital de Bangkok, donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos bajo monitoreo neurológico constante.
El comunicado detalla además que la organización Miss Universe Organization asumió “plena e inmediata responsabilidad” desde el primer momento y se comprometió a cubrir todos los gastos derivados del accidente: atención médica, hospitalización, rehabilitación, así como el alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Gabrielle durante su estancia en Tailandia.
También fueron cubiertos los costos de transporte, reprogramación de vuelos y personal médico para acompañarlas.
En su mensaje, Raúl Rocha, expresó que, tras días complicados, los últimos informes médicos muestran señales de mejoría. Afirmó que gracias a la atención especializada brindada “cada problema se resolvió con éxito” y confirmó que Gabrielle “se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta”.
Miss Jamaica 2025 sufre hemorragia intracraneal por su caída en Miss Universo
Por otro lado, puntualizó que la organización mantendrá discreción absoluta sobre los detalles clínicos: cualquier nuevo dato debe provenir exclusivamente de la familia o de la propia concursante.
En paralelo, desde la organización de Miss Universo Jamaica emitieron su propio comunicado a través de redes sociales, donde la hermana de Gabrielle, Phylicia Henry‑Samuels, y su mamá anunciaron que la concursante aún continúa hospitalizada, bajo tratamiento y con pronóstico reservado, pues la evolución no ha sido tan rápida como se esperaba. Por protocolo médico, se decidió mantener al menos siete días más en la Unidad de Cuidados Intensivos.
En su declaración, la familia pidió respeto y sensibilidad al público internacional, solicitando evitar comentarios negativos, especulaciones o desinformación que puedan generar angustia innecesaria. Hicieron un llamado a la solidaridad y al apoyo mediante oraciones, enfatizando que lo más importante en este momento es la salud y el bienestar de Gabrielle.
Finalmente, el texto aclara que, una vez que su condición lo permita, Gabrielle será trasladada de regreso a Jamaica en un avión medicalizado y con acompañamiento médico completo, para continuar su rehabilitación en un hospital de su país. Este retorno dependerá estrictamente de la evolución de su salud y de la autorización médica correspondiente.
Gabrielle Henry, quien además de reina de belleza es doctora, se ha convertido en símbolo de fortaleza.