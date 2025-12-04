¿Dueto inesperado? La foto de Luis Miguel con Dua Lipa que podría cambiarlo todo

Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa y desata rumores de una posible colaboración

Tras la euforia que dejó la presentación de Dua Lipa en la Ciudad de México, el panorama musical se agitó aún más cuando Luis Miguel sorprendió al publicar en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a la cantante.

La imagen desató de inmediato un ola de especulaciones entre fans y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en preguntarse si ese gesto podría anticipar una colaboración o incluso una aparición sorpresa en el último concierto de Dua Lipa en la capital.

El contexto solo aviva las expectativas: en su primera noche en CDMX, la británica emocionó al público al interpretar “Bésame Mucho”, tema icónico en el repertorio de "El Sol".

Dua Lipa durante su paso por México con. su gia "Radical Optimism Tour". (Manuel Velasquez/Getty Images)

Para muchos, la coincidencia entre la foto, la gira mexicana y la inesperada referencia musical difícilmente puede atribuirse al azar. Comentarios como “¿un featuring?” o “Se nos viene un dueto” reflejan el entusiasmo creciente de los seguidores, quienes ya imaginan a ambos cantantes compartiendo escenario.