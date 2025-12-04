¿Dueto inesperado? La foto de Luis Miguel con Dua Lipa que podría cambiarlo todo

El regreso inesperado de Luis Miguel a las redes sociales encendió la imaginación de miles de fans cuando este miércoles compartió una foto editada, según algunos junto a Dua Lipa, justo en medio de la visita de la cantante británica a la Ciudad de México.
Tras la euforia que dejó la presentación de Dua Lipa en la Ciudad de México, el panorama musical se agitó aún más cuando Luis Miguel sorprendió al publicar en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a la cantante.
December 4, 2025
La imagen desató de inmediato un ola de especulaciones entre fans y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en preguntarse si ese gesto podría anticipar una colaboración o incluso una aparición sorpresa en el último concierto de Dua Lipa en la capital.
El contexto solo aviva las expectativas: en su primera noche en CDMX, la británica emocionó al público al interpretar “Bésame Mucho”, tema icónico en el repertorio de "El Sol".
Para muchos, la coincidencia entre la foto, la gira mexicana y la inesperada referencia musical difícilmente puede atribuirse al azar. Comentarios como “¿un featuring?” o “Se nos viene un dueto” reflejan el entusiasmo creciente de los seguidores, quienes ya imaginan a ambos cantantes compartiendo escenario.
Dua Lipa cantando “Bésame Mucho” la versión de Luis Miguel, en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/jxntCYKkPl— Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025
Fher Olvera y Dua Lipa unen sus voces en el escenario
En su segunda fecha en la Ciudad de México, durante su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa ofreció una de las mayores sorpresas de la noche al invitar a Fher Olvera al escenario del Estadio GNP Seguros.
Juntos interpretaron “Oye mi amor”, éxito clásico de Maná lanzado en 1992, provocando una ovación entre los más de 65 mil asistentes.
Dua Lipa junto a Fher de Maná cantando “Oye Mi Amor” en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/xKVR4fFPLD— Indie 505 (@Indie5051) December 3, 2025
El momento no sólo destacó por la combinación de voces, sino también por el simbolismo: Dua Lipa (una artista internacional) rendía un tributo claro a la cultura musical mexicana y latina.
Así fue el tributo de Dua Lipa a Shakira que sorprendió a sus fans
La interpretación de "Bésame Mucho" en su primer concierto en la Ciudad de México y su inesperado dueto con Fher Olvera de Mana, no ha sido gesto aislado: forma parte de la relación cada vez más cercana de Dua Lipa con el público latino.
La artista británica ha mostrado en repetidas ocasiones su interés genuino por la música en español y su intención de conectar con las audiencias de la región a través de homenajes que trascienden sus éxitos globales.
Durante su reciente presentación en Bogotá, como parte de su Radical Optimism Tour, Dua sorprendió a los asistentes al interpretar en vivo uno de los temas más emblemáticos del repertorio latinoamericano: "Antología", de Shakira. Con evidente emoción, la cantante interrumpió su setlist para ofrecer unas palabras en español antes de iniciar el homenaje.
“Hoy quiero cantar algo que me encanta muchísimo, un tema de una artista que me inspira por su evolución y por la forma en que ha tocado tanto a tantos corazones alrededor del mundo. Esto es ‘Antología’".
El concepto de Antología, una canción de 1995, siendo cantada hoy en simultáneo desde dos estadios de Latinoamérica frente a más de 100,000 personas!— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) November 29, 2025
Shakira – #LMYNLWorldTourAsuncion
Dua Lipa – #RadicalOptimismTourBogota pic.twitter.com/vGPMdRyFu5