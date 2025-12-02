¿Quién es Cassandra García, la nueva Miss México que representará al país en Miss Mundo 2026?

¿Quién es Cassandra García, la nueva Miss México?

Cassandra García Olea tiene 23 años y es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y actualmente realiza un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.

Cassandra García (Instagram)

La nueva Miss México se define como una mujer disciplinada y comprometida, siempre lista para enfrentar nuevos desafíos y dedicada a prepararse al máximo.

El modelaje y todo lo relacionado con la belleza han sido siempre parte importante de su vida, intereses que la motivaron a participar en el certamen donde finalmente se coronó como la representante de México.

Cassandra García (Instagram)

Tras su triunfo, la reina de belleza compartió un breve mensaje en redes sociales, donde expresó que se está preparando para Miss Mundo y agradeció a sus seguidores por todo su apoyo: "Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura, no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo", posteó.

Como ganadora de Miss México, Cassandra obtiene contratos profesionales, un programa integral de capacitación y diversos apoyos de patrocinadores. Su preparación abarcará entrenamiento físico, oratoria, desarrollo de imagen, pasarela y la creación de un proyecto social que le permita competir a nivel internacional.