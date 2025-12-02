¿Quién es Cassandra García, la nueva Miss México que representará al país en Miss Mundo 2026?

El 30 de noviembre, Cassandra García Olea, originaria de Morelos, se coronó como la nueva Miss México, título que la convierte oficialmente en la representante del país rumbo a Miss Mundo 2026.
La final del certamen se llevó a cabo en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León, donde cientos de asistentes y miles de espectadores siguieron el evento a través de las transmisiones.
Publicidad
¿Quién es Cassandra García, la nueva Miss México?
Cassandra García Olea tiene 23 años y es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y actualmente realiza un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.
La nueva Miss México se define como una mujer disciplinada y comprometida, siempre lista para enfrentar nuevos desafíos y dedicada a prepararse al máximo.
El modelaje y todo lo relacionado con la belleza han sido siempre parte importante de su vida, intereses que la motivaron a participar en el certamen donde finalmente se coronó como la representante de México.
Tras su triunfo, la reina de belleza compartió un breve mensaje en redes sociales, donde expresó que se está preparando para Miss Mundo y agradeció a sus seguidores por todo su apoyo: "Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura, no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo", posteó.
Como ganadora de Miss México, Cassandra obtiene contratos profesionales, un programa integral de capacitación y diversos apoyos de patrocinadores. Su preparación abarcará entrenamiento físico, oratoria, desarrollo de imagen, pasarela y la creación de un proyecto social que le permita competir a nivel internacional.
Publicidad
¿Dónde se realizará Miss Mundo 2026?
Cassandra García, representante de México, participará en la edición 73 de Miss Mundo 2026, que se llevará a cabo el próximo año en Botswana.
Esta edición será histórica tanto para el certamen como para el país africano, ya que será la primera vez que se celebra en el país. La sede fue anunciada en un evento en Gaborone, donde también se presentaron las 30 principales concursantes de Miss Botswana. Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, la organización confirmó que la competencia se realizará durante el primer semestre de 2026.
El formato internacional seguirá su estructura habitual: primero se seleccionarán cuarenta cuartofinalistas, luego se definirán las semifinalistas y finalistas, hasta llegar a la coronación de Miss Mundo 2026. La visibilidad del evento será especialmente significativa, ya que Botswana será una sede completamente nueva para el certamen.
La Miss México 2025, enfrentará este reto siguiendo el formato internacional de belleza, donde deberá avanzar paso a paso desde cuartofinalista hasta aspirar a la corona de Miss Mundo 2026, con la posibilidad de competir también en Miss Universo en el futuro.
A diferencia de otros concursos que se resuelven en una sola noche, Miss Mundo evalúa a las participantes a lo largo de varias actividades y presentaciones durante un periodo de concentración. Las concursantes participan en retos diarios que incluyen proyectos sociales, desafíos deportivos, evaluaciones de talento, entrevistas con el jurado, dominio del escenario y pruebas de cultura general. Todos estos aspectos suman puntos de manera acumulativa para determinar quién se convierte en la nueva reina.