¿Sabías que existe un reloj que hace sonar el tiempo como música?

Hay relojes que te gustan, relojes que te sorprenden y luego está éste, que es como llevar un mini soundtrack en la muñeca.

Se llama Grande Double Sonnerie y es la nueva locura de Blancpain, un reloj que le pone melodía al tiempo. Cada hora suena como si alguien hubiera decidido mezclar alta relojería con una playlist súper elegante.