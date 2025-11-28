Publicidad

Espectáculos

¿Sabías que existe un reloj que hace sonar el tiempo como música?

Blancpain creó un reloj que no solo marca la hora, la canta. Si te gustan los relojes, este te va a volar la cabeza.
vie 28 noviembre 2025 05:09 PM
Grande Double Sonnerie in the acoustic chamber
Se llama Grande Double Sonnerie y es la nueva locura de Blancpain, un reloj que le pone melodía al tiempo. Cada hora suena como si alguien hubiera decidido mezclar alta relojería con una playlist súper elegante.

Hay relojes que te gustan, relojes que te sorprenden y luego está éste, que es como llevar un mini soundtrack en la muñeca.

Grande Double Sonnerie: un reloj que convierte el tiempo en música

Este reloj toca dos melodías completas, el clásico sonido del Big Ben y otra compuesta por Eric Singer, el baterista de KISS. tú eliges cuál con solo presionar un botón y este usa cuatro notas reales, afinadas con láser, para que suene perfecto. Es como tener un concierto cada vez que da la hora.

Grande Double Sonnerie in the acoustic chamber
La pieza que cualquier 'watch lover' tiene que conocer es el Grande Double Sonnerie

Este reloj es básicamente un flex de ingeniería con más de 1,000 piezas, 21 patentes y ocho años de trabajo. Es oficialmente el reloj más complejo en la historia de Blancpain. O sea, si te gustan los relojes que cuentan historias y no solo se ven bonitos, este es el tipo de pieza que te da conversación.

Grande Double Sonnerie close up
Un calendario que piensa por ti

Además del show musical, el reloj tiene un calendario que nunca avanza y que sabe perfectamente en qué día estás incluso en los años bisiestos sin que lo ajustes. Está integrado directamente al movimiento para no tapar nada. Todo está ahí, visible, como si fuera un mini escenario mecánico.

Grande Double Sonnerie
Artesanía que se siente en cada detalle

Aquí no hay shortcuts. El movimiento está hecho en oro de 18 quilates, todo acabado a mano, pieza por pieza. Los artesanos pulen cada rincón, aunque ni lo veas. Y el estuche está hecho con madera especial que amplifica el sonido, como si fuera parte del instrumento. Básicamente todo está súper pensado.

Grande Double Sonnerie
La joya que casi nadie podrá tener

Este reloj es tan exclusivo que Blancpain solo hará dos piezas al año. Es de esas piezas que probablemente veas en fotos o en manos de coleccionistas hardcore, pero saber que existe ya es algo que deja con la boca abierta.

Romain and Yoann
Por qué deberías tenerlo en el radar

Porque es un reloj que hace algo que casi ninguno se atreve a mezclar música, ingeniería y arte en una sola pieza. Es algo bastante atrevido, es una conversación completa en la muñeca. Lowkey si te gustan las cosas únicas, esto es algo que mínimo tienes que conocer, aunque nunca lo veas en persona.

Yoann in the acoustic chamber
