Vivir en pocos metros cuadrados, pero con mucho estilo

Good news, no necesitas derribar muros para que tu espacio se sienta más grande, solo necesitas estrategia. La regla de oro es simple, si no suma, estorba.

El minimalismo no es solo un trend de Pinterest, es una solución para espacios reducidos. La filosofía popularizada por Marie Kondo propone quedarte únicamente con lo que realmente usas y te hace feliz.

Y aunque suene a cliché, este principio sí funciona. Menos cosas a la vista generan menos ruido visual y, por lo tanto, una sensación de amplitud.