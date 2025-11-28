Camila Sodi revela inusual anécdota con Michael Jackson

Camila Sodi revela cómo logró sacar a Michael Jackson de su cuarto en una fiesta en Nueva York

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Camila Sodi hizo una sorprendente confesión que rápidamente se viralizó en redes sociales: relató cuando la enviaron a convencer a Michael Jackson de que bajara a una fiesta en Nueva York.

Según Sodi, la noche transcurría con normalidad hasta que se enteraron de que el "Rey del Pop" había llegado al recinto pero estaba encerrado, visiblemente nervioso.

"No quería salir Michael (Jackson) de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho", contó.

Yordi le preguntó a la actriz si no sintió nervios al hablar con el cantante a lo que ella respondió: “No me causó nada… creo que por eso me mandaron a mí”, comentó entre risas.

Aunque Camila nunca precisó en qué fiesta sucedieron los hechos, todo indica que se trató de la boda de Thalía y Tommy Mottola en Nueva York, en el año 2000, a la que asistió Michael Jackson, quien por aquel entonces tenía una buena relación con el empresario de origen italiano.