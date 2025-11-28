Camila Sodi revela inusual anécdota con Michael Jackson

Camila Sodi sorprendió con una historia que ya comienza a circular con fuerza en redes sociales: reveló que fue ella quien convenció a Michael Jackson de unirse a una fiesta en Nueva York, tras descubrir que el cantante estaba escondido en una habitación y se negaba a salir.
En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Camila Sodi hizo una sorprendente confesión que rápidamente se viralizó en redes sociales: relató cuando la enviaron a convencer a Michael Jackson de que bajara a una fiesta en Nueva York.
Según Sodi, la noche transcurría con normalidad hasta que se enteraron de que el "Rey del Pop" había llegado al recinto pero estaba encerrado, visiblemente nervioso.
"No quería salir Michael (Jackson) de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho", contó.
Yordi le preguntó a la actriz si no sintió nervios al hablar con el cantante a lo que ella respondió: “No me causó nada… creo que por eso me mandaron a mí”, comentó entre risas.
Aunque Camila nunca precisó en qué fiesta sucedieron los hechos, todo indica que se trató de la boda de Thalía y Tommy Mottola en Nueva York, en el año 2000, a la que asistió Michael Jackson, quien por aquel entonces tenía una buena relación con el empresario de origen italiano.
'El pequeño libro del duelo', el nuevo libro de Camila Sodi
Camila Sodi presentó recientemente su obra debut como escritora: El pequeño libro del duelo, un proyecto profundamente personal nacido tras la muerte de su mamá, Ernestina Sodi.
Con este libro, Sodi transforma su dolor en palabras, compartiendo cómo vivió una pérdida que marcó su vida, pero también el proceso de sanación que ha emprendido desde entonces.
En 31 capítulos (relatos íntimos, reflexiones sobre memoria, identidad, pérdida y resiliencia), la autora ofrece al lector un testimonio honesto sobre el duelo, con la intención de acompañar a quienes atraviesan pérdidas similares.
En una entrevista para Quién, Camila explicó que la escritura no fue planeada como un proyecto literario, sino como una necesidad de exteriorizar sentimientos: “un día me senté y simplemente escribí lo que sentía”.
Para ella, el libro es una forma de rendir homenaje a su madre, pero también de ofrecer consuelo a otros: “quiero que estas páginas acompañen, sostengan y sirvan de luz en los momentos más oscuros”.