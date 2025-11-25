Jennifer Lopez cobra una cifra millonaria por cantar en la boda de la hija de un billonario farmacéutico indio

Jennifer López cobra millonaria cantidad para cantar en la boda más lujosa del año en India

Jennifer Lopez fue una de las grandes protagonistas de la espectacular boda de Netra Mantena, heredera del multimillonario farmacéutico indio Rama Raju Mantena, un evento que incluyó incluso un pastel de más de 15 metros de altura con forma de mini palacio.

Netra se casó con el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju en una ceremonia opulenta celebrada cerca del Taj Lake Palace, en Udaipur, uno de los escenarios más emblemáticos de India y famoso por aparecer en la película Octopussy (1983) de James Bond.

Jennifer López se presentó en la boda de Netra Mantena, heredera del multimillonario farmacéutico indio Rama Raju Mantena. (Instagram)

Durante la celebración, que se prolongó por varios días, JLo ofreció un set que incluyó muchos de sus éxitos más conocidos como “Waiting for Tonight”, “Get Right”, “Play” y “Ain’t Your Mama”.

Además, hizo múltiples cambios de vestuario: desde un sofisticado saree en tonos pastel diseñado por Manish Malhotra hasta bodysuits brillantes y botas altas para su show en el escenario.

JLO sets the stage on fire at billionaire wedding in Udaipur 🤩#JenniferLopez 💥pic.twitter.com/6CNuaDDqkA — Pan India Review (@PanIndiaReview) November 24, 2025

La energía de JLo encendió el ambiente: los invitados, entre los que se encontraban celebridades de Bollywood y figuras internacionales como Donald Trump, bailaron al ritmo de su música.

Al final de su presentación, la artista levantó una copa y brindó por los novios: “Que estas familias se unan en este día tan hermoso, y que Dios nos bendiga a todos”, dijo en el escenario.

El espectáculo de Jennifer Lopez no solo dejó huella por su potencia musical, sino también por su vestuario y presencia escénica.

Algunos medios reportan que su participación le habría costado a la familia organizadora alrededor de 2 millones de dólares.

Aunque el evento ha sido ampliamente celebrado en redes y medios, también ha generado críticas por el nivel de ostentación y el derroche en una boda ya de por sí exageradamente lujosa.