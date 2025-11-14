Shakira brilla en la premier de 'Zootopia 2' y confiesa que sus hijos participaron en la película

Shakira confiesa que sus hijos participaron en 'Zootopia 2'

Ayer, 13 de noviembre se realizó la premiere de Zootopia 2 en Los Ángeles, California. Shakira y sus hijos, Milán Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak asistieron al evento combinados usando ropa de color lavanda. En el caso de Shakira, vistió un vestido entallado de mangas largas y cuello alto con una abertura en la pierna, mientras que Sasha y Milán usaron trajes iguales con camisas blancas y moños también en color lavanda.

Shakira y sus hijos asistieron a la premiere de Zootopia usando outfits color lavanda en honor al personaje de la colombiana, Gazelle. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

Durante las entrevistas que se le realizó en la alfombra roja, Shakira declaró que estaba muy emocionada de regresar a este proyecto junto a sus hijos, ya que para la primera película Milán tenía apenas tres años y Sasha uno. En esta ocasión, no solo acompañaron a su mamá durante el proceso de escribir y grabar la nueva canción de la película, también pudieron dar voz a dos personajes.

Shakira trabajó en Zootopia 1 cuando Milán y Sasha tenían apenas tres y un año. (Getty Images)

¿A qué personajes dieron voz los hijos de Shakira?

A sus 12 y 10 años, Milán y Sasha han hecho su primer trabajo como actores de voz ya que interpretaron a los hermanos pequeños del personaje principal, Judy Hopps, quien es una coneja que llega a la ciudad de Zootopia para convertirse en la mejor policía a pesar de ser un animal de presa y no un depredador como sus compañeros.

Recordemos que Shakira interpreta a Gazelle, una gacela que es la estrella de pop más famosa de Zootopia y que en la primera película presenta la canción Try Everything. Para esta segunda película, Shakira creó la canción Zoo, en cuyo video musical también aparece vestida de morado y con cuernos como los de su personaje Gazelle.