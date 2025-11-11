Zendaya se niega a posar junto a Sydney Sweeney: reportan tensiones entre las actrices por este motivo

Zendaya se niega a posar junto a Sydney Sweeney por tensiones

De acuerdo con los reportes, las tensiones entre ambas actrices habrían llegado al punto de que Zendaya se niega a participar en eventos de prensa junto a Sydney Sweeney para promover la nueva temporada. La causa del conflicto estaría relacionada con diferencias ideológicas y diversas controversias públicas que han rodeado los últimos meses a la protagonista de Christy.

Zendaya (Getty Images)

Zendaya, productora ejecutiva de la serie y reconocida por su activismo a favor de los derechos civiles, de la comunidad afroamericana y la inclusión, habría decidido tomar distancia profesional de su coprotagonista.

Según la fuente, esta situación ha generado una gran incomodidad para la estrella de Duna, quien busca mantenerse al margen de cualquier controversia ideológica.

“Zendaya no quiere ser vista validando las decisiones de Sydney. Prefiere mantener las distancias y concentrarse en su trabajo”, declaró el informante.

Sydney Sweeney (Getty Images)

El informante explicó que Zendaya teme que una simple fotografía junto a Sweeney pueda interpretarse como una aprobación indirecta de dichas polémicas, especialmente después de que Donald Trump elogiara la campaña publicitaria de la actriz al enterarse de que está registrada como republicana.

La situación se ha vuelto tan tensa que se aseguró que Zendaya “se niega incluso a pararse a su lado” en entrevistas, alfombra roja y eventos públicos, reveló una fuente.