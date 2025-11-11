Zendaya se niega a posar junto a Sydney Sweeney: reportan tensiones entre las actrices por este motivo

La expectativa por el regreso de Euphoria aumentó tras confirmarse que la serie estrenará su tercera temporada en 2026. Sin embargo, el entusiasmo de los fans se ha visto afectado por los rumores de un conflicto entre dos de sus protagonistas: Zendaya y Sydney Sweeney.
De acuerdo con fuentes citadas por Daily Mail, la relación entre ambas actrices se ha vuelto tensa debido a diferencias políticas y a la polémica generada por una reciente campaña publicitaria de Sweeney con la marca American Eagle, que fue catalogada de racista.
Publicidad
Zendaya se niega a posar junto a Sydney Sweeney por tensiones
De acuerdo con los reportes, las tensiones entre ambas actrices habrían llegado al punto de que Zendayase niega a participar en eventos de prensa junto a Sydney Sweeney para promover la nueva temporada. La causa del conflicto estaría relacionada con diferencias ideológicas y diversas controversias públicas que han rodeado los últimos meses a la protagonista de Christy.
Zendaya, productora ejecutiva de la serie y reconocida por su activismo a favor de los derechos civiles, de la comunidad afroamericana y la inclusión, habría decidido tomar distancia profesional de su coprotagonista.
Según la fuente, esta situación ha generado una gran incomodidad para la estrella de Duna, quien busca mantenerse al margen de cualquier controversia ideológica.
“Zendaya no quiere ser vista validando las decisiones de Sydney. Prefiere mantener las distancias y concentrarse en su trabajo”, declaró el informante.
El informante explicó que Zendaya teme que una simple fotografía junto a Sweeney pueda interpretarse como una aprobación indirecta de dichas polémicas, especialmente después de que Donald Trump elogiara la campaña publicitaria de la actriz al enterarse de que está registrada como republicana.
La situación se ha vuelto tan tensa que se aseguró que Zendaya “se niega incluso a pararse a su lado” en entrevistas, alfombra roja y eventos públicos, reveló una fuente.
Publicidad
¿A qué se deben las tensiones entre Zendayas y Sydney Sweeney?
El conflicto entreZendaya y Sydney Sweeney habría generado un problema de logística para HBO y el equipo de Euphoria, especialmente el estreno de la tercera temporada.
Según los reportes, para evitar enfrentamientos y cuidar la imagen del proyecto, se está considerando implementar una estrategia de promoción por separado. Esto implicaría que, en lugar de participar juntas en entrevistas o alfombras rojas, Zendaya y Sydney realicen sus apariciones en distintos momentos.
De esta manera, la actriz de Spider-Man podría centrarse en la promoción de la serie desde su papel como protagonista y productora, mientras la estrategia busca reducir el impacto que la controversia en torno a Sweeney pudiera tener sobre el estreno de la tercera temporada.
Aunque los detalles de la trama aún se mantienen bajo reserva, el creador de la serie, Sam Levinson, adelantó que la tercera temporada abordará “el costo de madurar y sobrevivir en un mundo donde la fama, el deseo y la moral entran en conflicto”.
Se espera que la tercera temporada tenga un salto temporal de al menos cinco años desde los últimos eventos y que se reduzca el elenco principal para centrarse en los personajes de Rue (Zendaya), Cassie (Sweeney) y Jules (Hunter Schafer).