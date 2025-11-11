Paris Jackson revela las secuelas en su cuerpo que le dejó su adicción a las drogas

Paris Jackson tiene el tabique nasal perforado por el consumo de drogas

Paris Jackson habló por primera vez sobre las secuelas físicas que le dejó su adicción a las drogas, revelando que tiene el tabique nasal perforado. La cantante, quien lleva seis años sobria, reconoció en el video que el consumo de sustancias “le arruinó la vida”.

Paris Jackson (Getty Images )

“Cuando respiro por la nariz, tengo un silbido muy fuerte”, compartió la actriz y modelo. “Y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado”, explicó, mostrando el pequeño orificio en su tabique y añadiendo que era “un poco diferente a un tabique desviado”.

“Eso es de lo que ustedes creen que es”, señaló Jackson, y agregó: “No consuman drogas, chicos”, mientras señalaba hacia abajo a la lente.

“Sí, tengo un agujero en la nariz. Es de cuando tenía 20 años y consumía cocaína. Es muy perceptible. No me voy a operar porque me recuerda lo que superé”, expresó Paris, de 27 años, con una mezcla de franqueza y determinación.



La artista explicó que el silbido que muchos notaron en un video anterior provenía del deterioro de su tabique nasal, un sonido audible al respirar que incluso permite pasar un fideo de espagueti de una fosa a la otra, y decidió hablar abiertamente para evitar especulaciones y, sobre todo, para visibilizar las consecuencias del abuso de sustancias. “No lo recomiendo porque arruinó mi vida”, añadió, dirigiéndose directamente a los jóvenes: “No hagan drogas, niños”.

Volviendo su atención a su nariz, Jackson dijo que no quería someterse a una cirugía plástica para arreglarla, ya que llevaba seis años sobria y “hay que tomar pastillas cuando te sometes a una cirugía tan complicada”.