Los momentos más importantes en los 63 años de vida de Demi Moore

A 63 años del nacimiento de Demi Moore, hoy recordamos los momentos más importantes de la vida de una de las actrices con más experiencia de Hollywood, aunque su físico no lo aparente.
Desde su actuación en La Sustancia, Demi logró dar un nuevo giro a su carrera para convertirse en una actriz nominada al Óscar.
Los difíciles inicios de Demi Moore
Demetria Gene, mejor conocida como Demi Moore, nació en Nuevo México y creció en Pittsburgh dentro de una familia con muchos conflictos, aunque eso no le impidió el perseguir una carrera como actriz.
La infancia y adolescencia de Demi estuvieron marcadas por eventos que cambiaron su vida, siendo el más difícil cuando tenía 15 años y fue víctima de una violación.
Además, su padre abandonó a su madre antes de que ella naciera y su padrastro se suicidó cuando Demi tenía 18 años.
Su mamá era alcohólica y tenía depresión, lo que la llevó a intentar suicidarse en más de una ocasión, siendo la primera vez cuando Demi tenía 12 años. La madre de Moore también contaba un historial de arrestos por delitos como conducir en estado de ebriedad
La transición de modelo a actriz de Demi Moore
Cuando Demi Moore cumplió 16 años abandonó la escuela para convertirse en modelo. Su transición a la actuación se dio cuando consiguió pequeños papeles en la película Decisión y en la película de terror Parasite.
También tuvo pequeñas apariciones en series de televisión, una de ellas en el programa Hospital General, que fue protagonizado por Maurice Nernard y Laura Wright. Otras películas en las que participó fue No Small Affair, Blame it on Rio y St. Elmo’s Fire.
Demi Moore supera su alcoholismo y drogadicción
En los años ochenta, Demi Moore cayó en un episodio de drogadicción sobre el cual se ha sincerado en los últimos años.
La actriz de La sustanciaincluso ha revelado que durante la grabación de St. Elmo’s Fire tuvo un acompañante las 24 horas del día para evitar que tuviera una recaída.
Demi Moore ha declarado que en esa época no tenía “ningún tipo de autoestima”, así como un gran miedo de no encajar en el mundo de Hollywood.
Ella considera que el alcoholismo de su mamá evitó que ella también consumiera alcohol ya que no quería sufrir lo mismo que ella.
Bruce Willis y Demi Moore se casan
Demi Moorese casó con Bruce Willis el 21 de noviembre de 1987 cuando ella tenía 25 años y él 32. Juntos tuvieron tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. A pesar de ser una de las parejas más queridas de Hollywood, se divorciaron en el 2000.
Este no había sido el primer matrimonio de Demi Moore ya que, a los 18 años en 1980, se casó con Freddy Moore, un músico de rock 12 años mayor que Demi de quien adoptó el apellido Moore. La pareja se divorció a los 4 años de casados en 1984.
Demi Moore se consolida como estrella gracias a ‘Ghost’
En 1990 saltó a la fama al ser la protagonista de la película Ghost a sus 28 años, donde compartió créditos con Patrick Swayze y pasó a la historia gracias a la icónica escena donde los actores se encuentran realizando alfarería.
Ghost obtuvo 500 millones de dólares en taquilla y se volvió la película más exitosa de su año de estreno. Además, la actuación de Demi Moore la convirtió en nominada a un Globo de Oro. Después participó en A Few Good Men, Incident Proposal y Disclousure, aunque ninguna alcanzó el éxito de Ghost.
Demi Moore se convierte en la actriz mejor pagada de Hollywood
En 1995 Demi Moore se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood al recibir 12 millones de dólares para protagonizar Striptease, una película que fue muy criticada y considerada como una de las peores de 1996.
Los siguientes proyectos de Demi tampoco lograron ser exitosos y afectaron su credibilidad como actriz. A la par, comenzaron a aparecer rumores donde se tachaba a Demi de ser una diva y de tener exigencias muy estrictas a la hora de filmar películas.
La relación de Demi Moore y Ashton Kutcher
Una pareja que sorprendió a todos fue la de Demi Moore y Ashton Kutcher debido a la diferencia de 16 años entre ambos.
Este noviazgo se convirtió en matrimonio en septiembre de 2005 y estuvieron juntos hasta 2011, cuando se divorciaron después de supuestas infidelidades por parte de Ashton.
El renacimiento de Demi Moore en ‘La sustancia’
Las décadas del 2000 y 2010 fueron una época donde Demi Moore no volvió a lograr la misma fama y éxito que en el pasado, por lo que su regreso en La sustancia en 2024 sorprendió tanto al público como a la crítica.
Su actuación fue muy aclamada e incluso le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz y logró ganar el Globo de Oro por Mejor interpretación en una película musical o comedia.
Actualmente forma parte de la serie Landman, que trata sobre un grupo de multimillonarios que intentan aumentar sus ganancias a través del mundo del petróleo.
Demi Moore cumple 63 años y es un ejemplo de cómo a pesar de las complicaciones de la vida y de las altas y bajas que pueda tener una carrera profesional, siempre se puede volver a comenzar, tal como sucedió con su actuación en La Sustancia, la cual la volvió a colocar como una de las actrices más reconocidas de Hollywood.