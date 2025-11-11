Los momentos más importantes en los 63 años de vida de Demi Moore

Los difíciles inicios de Demi Moore

Demetria Gene, mejor conocida como Demi Moore, nació en Nuevo México y creció en Pittsburgh dentro de una familia con muchos conflictos, aunque eso no le impidió el perseguir una carrera como actriz.

La infancia y adolescencia de Demi estuvieron marcadas por eventos que cambiaron su vida, siendo el más difícil cuando tenía 15 años y fue víctima de una violación.

Además, su padre abandonó a su madre antes de que ella naciera y su padrastro se suicidó cuando Demi tenía 18 años.

Su mamá era alcohólica y tenía depresión, lo que la llevó a intentar suicidarse en más de una ocasión, siendo la primera vez cuando Demi tenía 12 años. La madre de Moore también contaba un historial de arrestos por delitos como conducir en estado de ebriedad

La infancia y adolescencia de Demi Moore fue muy difícil. (Getty Images)

La transición de modelo a actriz de Demi Moore

Cuando Demi Moore cumplió 16 años abandonó la escuela para convertirse en modelo. Su transición a la actuación se dio cuando consiguió pequeños papeles en la película Decisión y en la película de terror Parasite.

También tuvo pequeñas apariciones en series de televisión, una de ellas en el programa Hospital General, que fue protagonizado por Maurice Nernard y Laura Wright. Otras películas en las que participó fue No Small Affair, Blame it on Rio y St. Elmo’s Fire.

Demi Moore comenzó siendo modelo y después transicionó a actriz. (Getty Images)

Demi Moore supera su alcoholismo y drogadicción

En los años ochenta, Demi Moore cayó en un episodio de drogadicción sobre el cual se ha sincerado en los últimos años.

La actriz de La sustancia incluso ha revelado que durante la grabación de St. Elmo’s Fire tuvo un acompañante las 24 horas del día para evitar que tuviera una recaída.

Demi Moore ha declarado que en esa época no tenía “ningún tipo de autoestima”, así como un gran miedo de no encajar en el mundo de Hollywood.

Ella considera que el alcoholismo de su mamá evitó que ella también consumiera alcohol ya que no quería sufrir lo mismo que ella.