FOTOS: Natalia Lafourcade presume su 'baby bump' en la recta final de su embarazo

Natalia Lafourcade presume su 'baby bump' en la recta final de su embarazo

A pesar de llevar una agenda intensa con su gira “Cancionera Tour”, Natalia Lafourcade ha decidido integrar la maternidad a su rutina profesional sin renunciar a ninguno de los dos mundos.

Recientemente, la intérprete veracruzana publicó un álbum de fotos en el que presumió que se encuentra en la recta final de su embarazo: “Tiempos de espera y cientos de momentitos que son regalos para el alma. ¡Estamos cambiando de piel!”, escribió.

Natalia Lafourcade presume su baby bump. (Instagram)

En las imágenes difundidas se ve a la intérprete cómo muestra su vientre ya avanzado, posa con su pareja y comparte momentos dentro de su casa y en los ensayos.

Esta etapa, que decidió vivir en su natal Veracruz por recomendación médica, coincide con el cierre de una gira que la ha llevado por escenarios de México, España y otros países.

Natalia Lafourcade (Instagram)

Al mismo tiempo, la cantante ha señalado que esta experiencia no representa una pausa artística, sino una nueva forma de entender su carrera y su vida.

“Era el momento de detenerse, ya podía ponerme en riesgo. Pero ni siquiera siento que es detener. Es como más bien integrar el tiempo de la maternidad a una vida que ha sido toda entregada a lo profesional”, dijo en una reciente entrevista.