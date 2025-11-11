Ellos son Angélica Masiel y Daniel Nicolás, los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón

Ellos son los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica Vale y el productor Otto Padrón son padres de dos hijos: Angélica Masiel Padrón y Daniel Nicolás Padrón, quienes ya comienzan a forjar su propio camino dentro del mundo de los talentos emergentes.

Angélica Vale junto a sus dos hijos. (Araya Doheny/Getty Images for Universal Studi)

Angélica Masiel, nacida en junio de 2012 en Estados Unidos, ha mostrado desde pequeña un marcado interés por la actuación y la música. A los 10 años debutó en el teatro con la obra 'Vaselina Timbiriche', en donde dio vida a ‘Sandy’. Desde entonces, ha tenido participaciones tanto en televisión como en radio.

El año pasado, la adolescente de 13 años se estrenó como cantante en compañía de Angélica Vale, y su abuela, Angélica María, quienes cantaron “Fiesta de amor” en el Auditorio Nacional. Ese mismo día, Lucerito Mijares subió al escenario para desearle suerte a Massiel.

Otra de las memorables actuaciones de la primogénita de Angélica Vale fue junto a su mamá y su abuela cuando interpretaron juntas el famoso tema “Edi Edi” en el programa 'Juego de Voces', consolidando su talento y la tradición artística de la familia.

Las talentosas Angélica María , Angélica Vale y Angélica Masiel por primera vez en un escenario cantando el icónico éxito “Edi Edi” en el programa Juego de Voces. #JuegoDeVoces #AngelicaMaria #AngelicaVale #AngelicaMasiel #Chismografo_Mx #ChismografoMx 📹 via LetyYFer pic.twitter.com/W7g0lLIJO8 — chismógrafo_mx🎤📺🎬📻📷 (@chismografo_mx) April 30, 2024

Aunque la actriz reconoce que entrar y destacar en los castings es muy difícil, asegura con orgullo que su hija “tiene mucho talento”.

Actualmente, la adolescente de 13 años sigue formándose en el ámbito artístico, tomando clases de teatro en Los Ángeles, según ha revelado Angélica Vale en diversas entrevistas.

Por otro lado, Daniel Nicolás, el segundo hijo de la ahora ex pareja, nació en agosto de 2014. Con 11 años de edad, ha sido descrito como el alma alegre y espontánea de la familia.

Su llegada al mundo fue prematura, lo que demandó una atención especial de su mamá, y desde entonces ha sido protagonista de múltiples publicaciones familiares.

Angélica Vale y su hijo Daniel Nicolás. (Gustavo Caballero/Getty Images)

Daniel disfruta de los deportes, la tecnología y actividades alejadas del escenario artístico habitual de su mamá. A pesar de que Angélica Vale y Otto Padrón han estado en el foco mediático por su trayectoria profesional y, recientemente, por su separación tras 14 años de matrimonio, los menores han sido siempre prioridad para ambos.

En declaraciones recientes, la actriz explicó que, más allá de la ruptura, “primero soy mamá”, dejando claro que su principal objetivo es proteger la vida más normal y equilibrada posible de sus hijos.