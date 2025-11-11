Explora Puerto Rico con Rauw Alejandro en el video musical de "Besito en la frente", grabado con el iPhone 17 Pro

El nuevo capítulo musical de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro presentó su nuevo álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0 para abrir una nueva etapa de su carrera: encontrar su propia voz en La Bomba, un género musical nativo de la comunidad afropuertorriqueña caracterizado por el acompañamiento de tambores de cuero de cabra y su fuerte conexión con el baile.

De acuerdo con Rauw, este álbum "nació del deseo de mostrarle al mundo la esencia de mi isla, Puerto Rico, y de nuestra diáspora afrocaribeña".

La identidad de Rauw y la innovación de Apple se unieron para crear esta producción a manera de demostrar la vibrante cultura de Puerto Rico y cómo las capacidades cinematográficas que el iPhone 17 Pro pone en las manos de los creadores son ideales para plasmar los lugares más hermosos del mundo.

(Cortesía: Apple.)

Las nuevas opciones que el iPhone 17 Pro tiene para los amantes del video

El iPhone 17 Pro incluye nuevas opciones nunca antes vistas en otro modelo de Apple, dándole la libertad a los usuarios de capturar cada detalle a través de sus cámaras con calidad 4K Dolby Vision a 120 fps.

Esto permite obtener resultados de calidad completamente cinematográfica que combinan una gran resolución con una mayor frecuencia de fotogramas disponibles en un iPhone.

El video de "Besito en la Frente" es un reto de la capacidad del celular en sí, de acuerdo con el co-director del video Martin Seipel, quien afirma que "decidió poner a prueba sus límites, desde tomas en cámara lenta hasta escenas grabadas con muy poca luz".

(Cortesía: Apple.)

La colaboración entre Rauw Alejandro y Apple demuestra cómo la tecnología y el arte pueden unirse para contar historias que trascienden las pantallas y los ritmos.