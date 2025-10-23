Dolorosa confesión: Erika Zaba revive el accidente en el que murieron sus papás cuando tenía solo 16

Erika Zaba se enteró de la muerte de sus papás meses después del accidente

Tras el accidente, la empresaria fue trasladada del hospital de Chilpancingo a la Ciudad de México, donde permaneció internada casi un año: “Dicen que yo fui la que dio el teléfono de contacto y los nombres de mis papás y hermanas, pero no recuerdo nada de eso”, aseguró.

Erika Zaba explicó que, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos y su familia decidieron esperar a que su salud se estabilizara antes de informarle sobre la muerte de sus padres.

Erika Zaba (Instagram)

“(Me enteré) mucho tiempo después, muchos meses, porque tuve fractura en el cráneo, entonces cuando tienes fractura craneal no puedes tener picos emocionales entonces te tienen completamente dopada en lo que se me desinflamara el cerebro, pero gracias a Dios, después de un año salí bien”.



Aunque han pasado poco más de 30 años, la cantante reconoció que el dolor emocional sigue estando presente: “No hay respuesta. No la tengo, no la quiero, no estoy de acuerdo, no me tocaba, no me gustó. No puedo decir ‘Por algo pasan las cosas’... Por lo que me pasó soy la mujer que soy ahora, sí, pero hubiera preferido no”, reconoció.

Sin embargo, Erika asegura que la vida le ha recompensado de otras maneras. “Me ha recompensado con un gran marido, con un gran hijo, con una gran familia y también con grandes amigos”, aseguró. Finalmente reconoció que no hay un solo día en el que no extrañe a sus papás: “Los recuerdo todos los días”, concluyó.