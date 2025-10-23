Dolorosa confesión: Erika Zaba revive el accidente en el que murieron sus papás cuando tenía solo 16

Erika Zaba recordó uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el accidente automovilístico en el que sus papás perdieron la vida cuando ella tenía 16 años.
A pesar de que han pasado poco más de 30 años desde aquel suceso, la exintegrante de OV7 confesó que el vacío que dejó esa tragedia aún permanece en ella.
Erika Zaba recuerda el accidente automovilístico en el que murieron sus papás
Durante su participación en el programa Montse & Joe,Erika Zaba habló sobre el accidente automovilístico en el que murieron sus papás mientras viajaban de Acapulco a la Ciudad de México después de unas vacaciones familiares.
“La vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué y nunca lo voy a aceptar tampoco”, expresó al recordar aquel suceso ocurrido en agosto de 1994.
La cantante narró que viajaba junto a sus papás y sus dos hermanas por la carretera cuando el carro en el que regresaban chocó por un deslave: “Veníamos los cinco en el coche. Yo iba detrás de mi papá. Había muchos deslaves por la lluvia y chocamos en la carretera”, relató.
Tras el accidente, sus papás murieron instantáneamente por el fuerte impacto y ella resultó gravemente herida.
“Estuve en coma durante dos días y pasé varios meses en terapia intensiva”, compartió, revelando además que sufrió fractura de cráneo, inflamación cerebral y múltiples lesiones en la pierna izquierda.
Erika Zaba se enteró de la muerte de sus papás meses después del accidente
Tras el accidente, la empresaria fue trasladada del hospital de Chilpancingo a la Ciudad de México, donde permaneció internada casi un año: “Dicen que yo fui la que dio el teléfono de contacto y los nombres de mis papás y hermanas, pero no recuerdo nada de eso”, aseguró.
Erika Zabaexplicó que, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos y su familia decidieron esperar a que su salud se estabilizara antes de informarle sobre la muerte de sus padres.
“(Me enteré) mucho tiempo después, muchos meses, porque tuve fractura en el cráneo, entonces cuando tienes fractura craneal no puedes tener picos emocionales entonces te tienen completamente dopada en lo que se me desinflamara el cerebro, pero gracias a Dios, después de un año salí bien”.
Aunque han pasado poco más de 30 años, la cantante reconoció que el dolor emocional sigue estando presente: “No hay respuesta. No la tengo, no la quiero, no estoy de acuerdo, no me tocaba, no me gustó. No puedo decir ‘Por algo pasan las cosas’... Por lo que me pasó soy la mujer que soy ahora, sí, pero hubiera preferido no”, reconoció.
Sin embargo, Erika asegura que la vida le ha recompensado de otras maneras. “Me ha recompensado con un gran marido, con un gran hijo, con una gran familia y también con grandes amigos”, aseguró. Finalmente reconoció que no hay un solo día en el que no extrañe a sus papás: “Los recuerdo todos los días”, concluyó.