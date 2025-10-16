La inesperada muerte de la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall y reconocida por su papel en películas como El Padrino y El Padre de la Novia, ha conmocionado al mundo del espectáculo. Días después de su fallecimiento, sus familiares han dado a conocer las causas oficiales de su deceso.
Revelan las causas oficiales de la muerte de Diane Keaton
Según el comunicado difundido por la familia y publicado en la revista People, Diane Keaton falleció el pasado 11 de octubre de 2025 a los 79 años de edad a causa de neumonía. En el texto, sus seres cercanos expresan gratitud por las manifestaciones de cariño recibidas durante estos días:
“Es con el corazón roto que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Diane el 11 de octubre de 2025, a causa de neumonía. Su partida fue pacífica, en su hogar rodeada de amor. Diane era un espíritu libre, una madre devota y una defensora apasionada de causas que le importaban profundamente. Amaba a sus animales por encima de todo y apoyaba firmemente a la comunidad sin hogar. Agradecemos de corazón los mensajes de amor y apoyo recibidos en estos días difíciles. En lugar de flores, honren su memoria con donaciones a bancos de alimentos locales o refugios de animales. Pedimos privacidad mientras navegamos este duelo. Con gratitud, la familia Keaton”.
Keaton, nacida como Diane Hall en enero de 1946 en Los Ángeles, no provenía de una familia ligada al cine. Su madre fue ama de casa y fotógrafa, mientras que su padre se dedicaba a bienes raíces e ingeniería civil. Estas raíces familiares inspiraron su amor por las artes, la arquitectura y la moda, facetas que la actriz cultivó a lo largo de su vida.
Diane Keaton iba a vender su casa
Por otra parte una fuente cercana reveló a People que Keaton había puesto a la venta su “casa de ensueño” en Los Ángeles por 29 millones de dólares en marzo pasado, una decisión que sorprendió a sus amigos, ya que planeaba vivir allí permanentemente. Además, había reducido sus paseos diarios con sus perros, lo que indicaba un cambio notable en su rutina.
Amigos íntimos compartieron detalles conmovedores sobre sus últimos días. Carole Bayer Sager, compositora y confidente de Keaton, contó a People que la vio “dos o tres semanas antes de su muerte” y quedó impactada: “Estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso. Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por los incendios forestales de enero, y cuando regresó, me quedé atónita”.
Keaton, quien en su juventud superó bulimia y cáncer de piel basal a los 21 años, no tenía enfermedades crónicas confirmadas recientemente, pero su neumonía se desarrolló de manera agresiva, derivando en complicaciones respiratorias fatales.