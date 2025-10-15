Thalia se conmueve al recordar que su mamá no pudo conocer a su hijo Matthew Alejandro

Thalía recuerda que su mamá no conoció a su hijo menor

En medio de la celebración de los 35 años de trayectoria artística de Thalia , uno de los momentos que más conmovió a la cantante fue cuando se proyectaron fotos de su mamá, doña Miranda Yolanda, quien falleció el 27 de mayo de 2011, a los 76 años a consecuencia de un derrame cerebral.

Thalia y Yolanda Miranda (Getty Images)

Al ver las imágenes junto a su madre, la artista mexicana recordó el profundo lazo que las unía: “Tuvimos una conexión muy cercana, no había nada que esconder”, expresó. Sin embargo, reconoció que, a pesar de su ausencia física, siempre siente su presencia.

"La amo tanto y siento que está ahí siempre, sobre todo cuando tienes fe sabes que ella está viva y está con el señor, lo que extraño es el abrazo, el olorcito de su perfume, de su piel, de sus brazos, todo eso se extraña".

Cuando le preguntaron si había algo pendiente entre ella y su mamá, Thalia se conmovió y confesó lo único que le habría gustado compartir con ella, pero ya no pudo: "Lo único que se me quedó es que no conoció a mi hijo Mateo, eso es lo único".