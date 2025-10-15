Thalia se conmueve al recordar que su mamá no pudo conocer a su hijo Matthew Alejandro

Para conmemorar los 35 años de carrera de Thalia, el programa Despierta América le rindió un emotivo homenaje y proclamó un día en su honor durante una emisión especial en la que la cantante fue la invitada especial.
Como parte del tributo, la producción preparó una semblanza que recorrió sus momentos más emblemáticos, recordándole a través de imágenes los capítulos más destacados de su vida profesional y personal.
Thalía recuerda que su mamá no conoció a su hijo menor
En medio de la celebración de los 35 años de trayectoria artística de Thalia, uno de los momentos que más conmovió a la cantante fue cuando se proyectaron fotos de su mamá, doña Miranda Yolanda, quien falleció el 27 de mayo de 2011, a los 76 años a consecuencia de un derrame cerebral.
Al ver las imágenes junto a su madre, la artista mexicana recordó el profundo lazo que las unía: “Tuvimos una conexión muy cercana, no había nada que esconder”, expresó. Sin embargo, reconoció que, a pesar de su ausencia física, siempre siente su presencia.
"La amo tanto y siento que está ahí siempre, sobre todo cuando tienes fe sabes que ella está viva y está con el señor, lo que extraño es el abrazo, el olorcito de su perfume, de su piel, de sus brazos, todo eso se extraña".
Cuando le preguntaron si había algo pendiente entre ella y su mamá, Thalia se conmovió y confesó lo único que le habría gustado compartir con ella, pero ya no pudo: "Lo único que se me quedó es que no conoció a mi hijo Mateo, eso es lo único".
Thalia les inculca a sus hijos el amor por su abuela
Durante su homenaje, Thaliacontó que constantemente les habla a sus hijos de su abuela para que siempre la tengan presente en sus vidas: "Ellos tienen esa imagen, especialmente Saki, porque ella estuvo con ella, tiene ese recuerdo de su abuela, tiene muchos videos en casa que grabamos de mi mamá con ella, entonces para ella esos son sus tesoros".
En el caso de su hijo menor, la familia le comparte recuerdos para que la conozca a través de ellos: "A mi hijito le tenemos que contar cómo era abuela y se divierte mucho cuando ve cómo era su abuela y dice: ¿De verdad abuela era así?".
Finalmente la artista mexicana compartió los mejores consejos que recibió de su mamá: "Uno de los más importantes es: 'Tratar a todos de la misma manera y no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti", recalcó.
El pasado 2 de octubre, Thalia la recordó a su mamá en el que habría sido su cumpleaños número 89. A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una serie de fotos junto a doña Yolanda Miranda con un mensaje, cargado de cariño y gratitud: "Hasta allá te mando millones de corazoncitos llenos de mi amor, celebrando tu paso y legado por esta esfera azul donde te extrañamos", escribió.