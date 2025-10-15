Justin Bieber sorprende al vestirse con camiseta de México y escuchar banda sinaloense

El cantante canadiense fue captado en un evento en Los Ángeles, donde se le vio acompañado de sus amigos disfrutando del espectáculo musical de la agrupación “Joya Sinaloense”. Lejos de mantener una actitud reservada, Bieber se mostró animado, bailando al ritmo de la agrupación con una sonrisa en el rostro, claramente pasándola bien.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el intérprete de ‘Peaches’ se unió a los músicos para tocar la tarola, demostrando no solo su entusiasmo, sino también su interés genuino por la música regional mexicana. Su participación fue recibida con aplausos y gritos por parte de los presentes.

En otro instante, se puede apreciar a Fuerza Regida, representantes del movimiento regional urbano, teniendo un gesto especial con el compositor de talla internacional: regalándole una camiseta de México personalizada, que Bieber aceptó con gusto. Este acto simbolizó el aprecio y la conexión cultural entre el artista canadiense y la música mexicana.

