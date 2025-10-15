Publicidad

Espectáculos

Justin Bieber sorprende al vestirse con camiseta de México y escuchar banda sinaloense

Para nadie es una sorpresa que Justin Bieber es fan de la música mexicana y esta nueva aparición, lo demuestra.
mié 15 octubre 2025 12:08 PM
justin-bieber.jpg
Justin Bieber (Instagram)
El cantante canadiense fue captado en un evento en Los Ángeles, donde se le vio acompañado de sus amigos disfrutando del espectáculo musical de la agrupación “Joya Sinaloense”. Lejos de mantener una actitud reservada, Bieber se mostró animado, bailando al ritmo de la agrupación con una sonrisa en el rostro, claramente pasándola bien.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el intérprete de ‘Peaches’ se unió a los músicos para tocar la tarola, demostrando no solo su entusiasmo, sino también su interés genuino por la música regional mexicana. Su participación fue recibida con aplausos y gritos por parte de los presentes.

En otro instante, se puede apreciar a Fuerza Regida, representantes del movimiento regional urbano, teniendo un gesto especial con el compositor de talla internacional: regalándole una camiseta de México personalizada, que Bieber aceptó con gusto. Este acto simbolizó el aprecio y la conexión cultural entre el artista canadiense y la música mexicana.

El icónico suceso ocurre poco después de que Pattie Mallette, madre de Justin, hiciera unas declaraciones que generaron preocupación entre los fans. En redes sociales, la señora compartió un mensaje pidiendo oraciones por su hijo, sin ofrecer muchos detalles, lo que provocó especulaciones sobre la salud física o emocional del cantante.

A pesar del tono alarmante del mensaje de su mamá, las imágenes recientes del evento muestran a un Justin alegre y participativo, lo que podría ser una señal de que se encuentra en un buen momento personal, o al menos, disfrutando de una noche distinta en compañía de la música latina.

justin-bieber-hailey-bieber.jpg
Justin Bieber y Hailey Bieber (Getty Images)

Este episodio refuerza la cercanía que el artista ha venido mostrando con la cultura hispana, y en especial con la música regional mexicana. Para sus fanáticos latinos, es un gesto que no pasa desapercibido y que sigue construyendo puentes entre el pop internacional y las raíces musicales de México.

Tags

Justin Bieber

