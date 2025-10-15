Para nadie es un secreto que Justin Bieber ha mostrado en diversas ocasiones su gusto por la música mexicana . Sin embargo, en esta ocasión no fue el tradicional mariachi el que captó su atención, sino la energía y el ritmo de la banda sinaloense, lo que ha llamado la atención de sus seguidores y del público en general.
Justin Bieber sorprende al vestirse con camiseta de México y escuchar banda sinaloense
El cantante canadiense fue captado en un evento en Los Ángeles, donde se le vio acompañado de sus amigos disfrutando del espectáculo musical de la agrupación “Joya Sinaloense”. Lejos de mantener una actitud reservada, Bieber se mostró animado, bailando al ritmo de la agrupación con una sonrisa en el rostro, claramente pasándola bien.
Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el intérprete de ‘Peaches’ se unió a los músicos para tocar la tarola, demostrando no solo su entusiasmo, sino también su interés genuino por la música regional mexicana. Su participación fue recibida con aplausos y gritos por parte de los presentes.
En otro instante, se puede apreciar a Fuerza Regida, representantes del movimiento regional urbano, teniendo un gesto especial con el compositor de talla internacional: regalándole una camiseta de México personalizada, que Bieber aceptó con gusto. Este acto simbolizó el aprecio y la conexión cultural entre el artista canadiense y la música mexicana.
Mamá de Justin Bieber pide oraciones por el cantante
El icónico suceso ocurre poco después de que Pattie Mallette, madre de Justin, hiciera unas declaraciones que generaron preocupación entre los fans. En redes sociales, la señora compartió un mensaje pidiendo oraciones por su hijo, sin ofrecer muchos detalles, lo que provocó especulaciones sobre la salud física o emocional del cantante.
A pesar del tono alarmante del mensaje de su mamá, las imágenes recientes del evento muestran a un Justin alegre y participativo, lo que podría ser una señal de que se encuentra en un buen momento personal, o al menos, disfrutando de una noche distinta en compañía de la música latina.
Este episodio refuerza la cercanía que el artista ha venido mostrando con la cultura hispana, y en especial con la música regional mexicana. Para sus fanáticos latinos, es un gesto que no pasa desapercibido y que sigue construyendo puentes entre el pop internacional y las raíces musicales de México.