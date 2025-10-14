Sophie Grégoire Trudeau, ex esposa del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram sobre el desapego y el amor, justo un día después de que surgieran imágenes del político canadiense en actitud afectuosa con la cantante Katy Perry.
Sophie Grégoire, exesposa de Trudeau, rompe el silencio tras las fotos de Justin Trudeau con Katy Perry
En un video publicado, Sophie Grégoire apareció serena, hablando a cámara desde lo que parecía ser un espacio íntimo. Con voz tranquila, reflexionó sobre lo difícil que es soltar a quienes alguna vez amamos.
Dijo que el amor nunca fue algo que pudiera retenerse para siempre, ni las personas, ni los momentos que parecían eternos, y que aunque aferrarse puede sentirse más seguro, la verdadera conexión nace cuando dejamos ir.
“Lo que amamos nunca fue hecho para mantenerse. Las personas, los lugares, incluso los momentos que alguna vez se sintieron infinitos… el tiempo nos pide que no nos aferremos". “Sostener parece más seguro que soltar, pero el amor nunca fue sobre posesión, siempre fue sobre presencia.”
“Cuando soltamos lo que no podemos conservar, hacemos espacio para la conexión, la intimidad, el recuerdo … y la lección".
También compartió cómo la muerte reciente de su padre le dejó una lección profunda: que incluso en medio del dolor, puede haber belleza, memoria y aprendizaje.
Sin decir nombres, muchos interpretaron sus palabras como una reacción elegante y profunda a las recientes fotos de Justin Trudeau con Katy Perry.
Sophie también abrió su corazón al hablar del reciente fallecimiento de su padre, y de cómo ese duelo le ha enseñado que “el dolor también convive con la gracia”.
La separación de Justin Trudeau y Sophie Grégoire
Justin Trudeau y Sophie Grégoire anunciaron su separación en agosto de 2023, luego de casi dos décadas juntos. La noticia sorprendió a muchos, ya que durante años fueron vistos como una de las parejas más sólidas en la escena política internacional.
Aunque no ofrecieron muchos detalles, ambos compartieron un comunicado conjunto en el que afirmaban haber tomado la decisión “tras muchas conversaciones significativas y difíciles”, y pedían respeto por su privacidad y la de sus hijos.
A pesar del fin de su relación amorosa, dejaron claro que seguirían siendo una familia unida por sus tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien. Desde entonces, han mantenido una relación cordial en público y se les ha visto compartiendo eventos familiares.
La separación no solo marcó el cierre de una etapa personal, sino que también sacudió la imagen del ex primer ministro, quien durante mucho tiempo fue percibido como el esposo y padre ejemplar.