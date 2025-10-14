Sophie Grégoire, exesposa de Trudeau, rompe el silencio tras las fotos de Justin Trudeau con Katy Perry

Sophie Grégoire, exesposa de Trudeau, reacciona a las fotos de Justin Trudeau con Katy Perry

En un video publicado, Sophie Grégoire apareció serena, hablando a cámara desde lo que parecía ser un espacio íntimo. Con voz tranquila, reflexionó sobre lo difícil que es soltar a quienes alguna vez amamos.

Dijo que el amor nunca fue algo que pudiera retenerse para siempre, ni las personas, ni los momentos que parecían eternos, y que aunque aferrarse puede sentirse más seguro, la verdadera conexión nace cuando dejamos ir.

“Lo que amamos nunca fue hecho para mantenerse. Las personas, los lugares, incluso los momentos que alguna vez se sintieron infinitos… el tiempo nos pide que no nos aferremos". “Sostener parece más seguro que soltar, pero el amor nunca fue sobre posesión, siempre fue sobre presencia.”

“Cuando soltamos lo que no podemos conservar, hacemos espacio para la conexión, la intimidad, el recuerdo … y la lección".

También compartió cómo la muerte reciente de su padre le dejó una lección profunda: que incluso en medio del dolor, puede haber belleza, memoria y aprendizaje.

Sin decir nombres, muchos interpretaron sus palabras como una reacción elegante y profunda a las recientes fotos de Justin Trudeau con Katy Perry.

Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire Trudeau (Instagram)

Sophie también abrió su corazón al hablar del reciente fallecimiento de su padre, y de cómo ese duelo le ha enseñado que “el dolor también convive con la gracia”.