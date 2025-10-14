Katy Perry insinúa romance con Justin Trudeau en medio de una propuesta de matrimonio de parte de un fan

¿Katy Perry confirma su romance con Justin Trudeau durante su show en Londres?

En medio del show, un fanático subió al escenario y le propuso matrimonio a Katy Perry frente a miles de asistentes. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de la cantante que pareció confirmar los rumores sobre su relación con Justin Trudeau.

Katy Perry (Getty Images)

“Londres ¿están así un lunes por la noche después de un día entero de trabajo y un día entero de escuela?”, expresó la intérprete. “No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo... pero ya no”, agregó, dejando entrever que ya no está soltera.

En un video que se viralizó en Tik Tok y que fue publicado por uno de los asistente al concierto, se puede ver a un fan llamado Darren hablando con Perry quien le preguntó: "¿Qué dice tu cartel?". El fan respondió: "¿Escuché que estás soltera?"



"¿Sabías que estaba soltera? Qué interesante", respondió la artista californiana. Fue entonces que Darren mostró su cartel que decía: "¿Katy Perry, quieres casarte conmigo?" y se arrodilló.

¿En serio? ¡Hoy no!, gritó Perry y agregó: "Sabes, realmente deberías haberme preguntado hace 48 horas", expresó en referencia a que dos días antes se publicaron las fotos junto a Trudeau en su yate en Santa Bárbara.