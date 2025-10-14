Katy Perry insinúa romance con Justin Trudeau en medio de una propuesta de matrimonio de parte de un fan

Durante su primer concierto en Londres como aparte de su gira Lifetimes el lunes 13 de octubre, Katy Perry protagonizó un momento inesperado en el escenario del O2 Arena al hacer un comentario en referencia a su romance con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, después de que la pareja fuera vista recientemente besándose en un yate en California.
¿Katy Perry confirma su romance con Justin Trudeau durante su show en Londres?
En medio del show, un fanático subió al escenario y le propuso matrimonio a Katy Perry frente a miles de asistentes. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de la cantante que pareció confirmar los rumores sobre su relación con Justin Trudeau.
“Londres ¿están así un lunes por la noche después de un día entero de trabajo y un día entero de escuela?”, expresó la intérprete. “No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo... pero ya no”, agregó, dejando entrever que ya no está soltera.
En un video que se viralizó en Tik Tok y que fue publicado por uno de los asistente al concierto, se puede ver a un fan llamado Darren hablando con Perry quien le preguntó: "¿Qué dice tu cartel?". El fan respondió: "¿Escuché que estás soltera?"
"¿Sabías que estaba soltera? Qué interesante", respondió la artista californiana. Fue entonces que Darren mostró su cartel que decía: "¿Katy Perry, quieres casarte conmigo?" y se arrodilló.
¿En serio? ¡Hoy no!, gritó Perry y agregó: "Sabes, realmente deberías haberme preguntado hace 48 horas", expresó en referencia a que dos días antes se publicaron las fotos junto a Trudeau en su yate en Santa Bárbara.
Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose en un yate
Este comentario se produjo apenas días después de que el diario británico Daily Mail publicara fotografías exclusivas de Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California. Las imágenes, captadas durante una escapada romántica en septiembre de 2025, muestran a la pareja abrazada en la embarcación propiedad de la cantante.
Fuentes cercanas a la pareja revelaron que Trudeau ha estado “persiguiéndola” desde su primera cita en julio, cuando fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon en Montreal, y que incluso voló a California para verla. El político canadiense también asistió a uno de sus conciertos en Montreal el 30 de julio, cantando éxitos como “Firework” y “Dark Horse” junto a su hija de 16 años, Ella-Grace.
Los rumores sobre un posible romance entre Perry y Trudeau no son nuevos. Desde 2017, cuando ambos coincidieron en una gala benéfica en Toronto, se especuló sobre una cercanía entre ellos, aunque nunca se confirmó. En 2023, durante una entrevista en The Ellen Show, Perry mencionó que admiraba profundamente a ciertos líderes progresistas, sin dar nombres.
Hasta el momento, ni Perry ni Trudeau han dado declaraciones oficiales sobre su relación. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos aseguran que “se están conociendo mejor” y que “comparten valores y sentido del humor”, con una conexión fácil basada en su inteligencia mutua y encanto.