Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi reciben a su tercera hija y la nombran en honor a Carolina de Mónaco

Beatriz Borromeo y Pierre Casiraghi dan la bienvenida a su tercer hija

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi viven uno de los momentos más felices de su vida familiar. En el mismo año en que celebraron su décimo aniversario de matrimonio, han recibido el regalo más esperado: la llegada de su tercer hijo, una niña a quien llamaron Bianca Carolina Marta.

Tras el nacimiento de Stefano en 2017 y Francesco en 2018, la pareja ha dado la bienvenida a una hija muy esperada por todos en casa. Sin embargo, hubo un detalle especial que no pasó desapercibido: el nombre de la pequeña rinde homenaje a dos mujeres fundamentales en sus vidas: la princesa Carolina de Mónaco, madre de Pierre y abuela materna de la recién nacida, y Marta Marzotto, la querida abuela de Beatrice, fallecida en 2016.

Beatrice y Pierre dan la bienvenida a su tercer hija. (PLS Pool/Getty Images)

Fieles al estilo reservado de la Casa Grimaldi, la pareja mantuvo el embarazo con absoluta discreción. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular a finales de mayo, cuando Beatrice asistió al desfile de Dior en Roma donde dejó ver por primera vez su baby bump.

La confirmación no tardó en llegar, esta vez a través de la periodista Inga Griese, quien coincidió con la aristócrata italiana en dicho evento y compartió la noticia públicamente.