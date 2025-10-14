10 años después de haberse dado el "Sí, acepto", Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi han dado la bienvenida a su tercera hija, Bianca Carolina Marta, cuyo nombre rinde homenaje a dos figuras significativas en sus vidas: la princesa Carolina de Mónaco y la abuela materna de Beatrice, Marta Marzotto, según informó el medio Paris Match.
Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi reciben a su tercera hija y la nombran en honor a Carolina de Mónaco
Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi viven uno de los momentos más felices de su vida familiar. En el mismo año en que celebraron su décimo aniversario de matrimonio, han recibido el regalo más esperado: la llegada de su tercer hijo, una niña a quien llamaron Bianca Carolina Marta.
Tras el nacimiento de Stefano en 2017 y Francesco en 2018, la pareja ha dado la bienvenida a una hija muy esperada por todos en casa. Sin embargo, hubo un detalle especial que no pasó desapercibido: el nombre de la pequeña rinde homenaje a dos mujeres fundamentales en sus vidas: la princesa Carolina de Mónaco, madre de Pierre y abuela materna de la recién nacida, y Marta Marzotto, la querida abuela de Beatrice, fallecida en 2016.
Fieles al estilo reservado de la Casa Grimaldi, la pareja mantuvo el embarazo con absoluta discreción. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular a finales de mayo, cuando Beatrice asistió al desfile de Dior en Roma donde dejó ver por primera vez su baby bump.
La confirmación no tardó en llegar, esta vez a través de la periodista Inga Griese, quien coincidió con la aristócrata italiana en dicho evento y compartió la noticia públicamente.
Carolina de Mónaco, feliz con la llegada de su octava nieta
La llegada de Bianca Carolina Marta no solo ha llenado de alegría a sus papás, Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, sino también a toda la familia Grimaldi, especialmente a la princesa Carolina de Mónaco. La recién nacida se convierte en su octava nieta, y todo indica que la princesa está viviendo con entusiasmo esta etapa como abuela.
Así lo expresó ella misma en una entrevista que dio a la revista Point de Vue, donde compartió lo feliz que se siente en ese rol familiar:
"Intento ser una abuela auténtica. Lo maravilloso es que pasé a ser abuela sin dejar de ser mamá, porque Alexandra tenía 13 años cuando nació Sacha. La transición se hizo sin interrupciones. Siempre he tenido muchos niños en casa y me encanta dedicar tiempo a cuidar de mis nietos. Estoy muy orgullosa de los adultos en que se han convertido mis hijos e hijas. Son ellos mismos y seguimos muy unidos. Nos divertimos mucho juntos. Creo que esta alegría de estar juntos es esencial", señaló.