Gilberto Mora: la joven promesa de la Selección Nacional que hace soñar de nuevo al futbol mexicano

¿Quién es Gilberto Mora, el joven seleccionado nacional que hace soñar al futbol mexicano?

Nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Gil Mora es hijo de Gilberto Mora Olayo, militante de Jaguares de Chiapas, equipo donde jugó de 2002 a 2008.

Gil Mora, apoyando a Jaguares (Instagram)

Formado desde pequeño en las canchas del sureste mexicano, su juego llamó la atención y en la actualidad lo tiene convertido en la nueva joya del futbol nacional, un adolescente que ha roto récords, marcado goles en torneos mayores y captado la atención del público mexicano, de los medios y —dicen— que de algunos clubes europeos.

Gilberto Mora (Leopoldo Smith/Getty Images)

El mediocampista de Xolos de Tijuana, con apenas 16 años, ya grabó su nombre en la historia del balompié nacional al convertirse en el jugador más joven en debutar en un torneo oficial con la Selección Mexicana.