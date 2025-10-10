Gilberto Mora: la joven promesa de la Selección Nacional que hace soñar de nuevo al futbol mexicano

Europa en el horizonte de Gilberto Mora
Las reglas de la FIFA impiden que los futbolistas menores de 18 años firmen contratos internacionales, lo que significa que Gilberto Mora tendrá que esperar hasta el 14 de octubre de 2026 para tener a Europa en el horizonte.
Para ese entonces, ya habrá pasado el Mundial de Futbol 2026 y, si las cosas siguen como hasta ahora, Gil habrá tenido oportunidad de seguir sumando puntos a su favor en el encuentro que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, para poder pensar en el viejo continente.
Y es que, de acuerdo con reportes periodísticos, el mexicano de 16 años ya habría llamado la atención del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Arsenal, clubes que ya habrían pedido informes detallados sobre su desempeño.
El propio Javier Aguirre dejó ver que, en el presente, Gil Mora tiene las bases para pensar en el futuro. “Está muy ubicado, asume su rol y no tiene techo. Si lo llevan bien, será figura mundial”, aseguró el seleccionador nacional.