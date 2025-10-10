Publicidad

Espectáculos

Gilberto Mora: la joven promesa de la Selección Nacional que hace soñar de nuevo al futbol mexicano

A sus 16 años, Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, brilla en el Mundial Sub-20 y se consolida como la gran esperanza del futbol nacional.
vie 10 octubre 2025 03:44 PM
Gilberto Mora seleccionado nacional campeón en la Copa Oro 2025
Gilberto Mora, campeón con la Selección Nacional en la Copa Oro 2025 (Instagram)

Con apenas 16 años, Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones del futbol mexicano.

Su irrupción en la Selección Nacional —y especialmente su protagonismo en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile— lo posiciona como un talento a seguir, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y Europa.

¿Quién es Gilberto Mora, el joven seleccionado nacional que hace soñar al futbol mexicano?

Nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Gil Mora es hijo de Gilberto Mora Olayo, militante de Jaguares de Chiapas, equipo donde jugó de 2002 a 2008.

Gilberto Mora de niño con un jersey de Jaguares de Chiapas
Gil Mora, apoyando a Jaguares (Instagram)

Formado desde pequeño en las canchas del sureste mexicano, su juego llamó la atención y en la actualidad lo tiene convertido en la nueva joya del futbol nacional, un adolescente que ha roto récords, marcado goles en torneos mayores y captado la atención del público mexicano, de los medios y —dicen— que de algunos clubes europeos.

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México
Gilberto Mora (Leopoldo Smith/Getty Images)

El mediocampista de Xolos de Tijuana, con apenas 16 años, ya grabó su nombre en la historia del balompié nacional al convertirse en el jugador más joven en debutar en un torneo oficial con la Selección Mexicana.

Así fue el debut de Gilberto Mora en Primera División

La notoriedad de Gilberto Mora ha sido meteórica. Según destacan los medios especializados, desde niño demostró disciplina, talento y una zurda educada que lo hicieron ascender por las fuerzas básicas hasta llegar a Xolos de Tijuana.

El debut de Gil Mora en Primera División

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

Con el club fronterizo debutó en Primera División (el 18 de agosto de 2024) durante el Torneo Apertura 2024. Aquel día, en la Jornada 8 frente a Santos, ingresó a la cancha al minuto 73 en sustitución de Efraín Álvarez, y bastaron apenas unos toques para dejar su primera huella, al asistir en el tercer gol que cerró el marcador con 3 a 1.

Doce días después, cuando jugó su primer partido como titular, anotó su primer gol, al imponerse los Xolos 2 a 1 sobre León.

Gilberto Mora llega a la Selección Nacional en la Copa Oro 2025

Y si en Xolos retribuyó la confianza del entonces director técnico Juan Carlos Osorio, cuando Javier Aguirre lo llamó a la Selección Mayor para participar en la Copa Oro 2025, Gil Mora también estuvo a la altura de las exigencias del “Vasco”.

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México
Gilberto Mora (Instagram)

En dicho torneo, Mora fue convocado como alternativa ante la lesión de Luis Chávez, y él aprovechó al máximo la oportunidad.

En tan sólo dos partidos, acumuló una participación en un gol y una asistencia a Raúl Jiménez, con lo que contribuyó directamente al campeonato de México, donde el Tri venció 2 a 1 a su contraparte estadounidense, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (donde, por cierto, se jugará el Super Bowl LX con la presencia de Bad Bunny en el show de medio tiempo).

Gilberto Mora en la Copa Oro 2025

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México

El Mundial Sub-20: el escenario donde se consolida Gilberto Mora

Hoy, Gilberto Mora es figura de la Selección Nacional Sub-20, que disputa el Mundial de la categoría en Chile. Hasta el momento, ha anotado tres goles y asistido en dos más, lo que confirma su papel como motor ofensivo del equipo.

En octavos de final, marcó un doblete ante España; en cuartos, asistió el gol de la clasificación frente a Marruecos.

Gilberto Mora jugador de Xolos de Tijuana y seleccionado nacional de México
Gilberto Mora (Rodrigo Garrido/REUTERS)

La prensa sudamericana lo describió como “una mezcla de visión europea y descaro latinoamericano”, mientras que los diarios españoles lo llamaron “el chico de oro del Tri”.

Un detalle que también se ha destacado sobre Gil es su madurez. Rara vez celebra un gol con estridencia; en cambio, busca a sus compañeros, agradece y vuelve a su posición. “Jugar con cabeza fría y corazón encendido”, ha dicho el chiapaneco en entrevistas.

Europa en el horizonte de Gilberto Mora

Las reglas de la FIFA impiden que los futbolistas menores de 18 años firmen contratos internacionales, lo que significa que Gilberto Mora tendrá que esperar hasta el 14 de octubre de 2026 para tener a Europa en el horizonte.

Para ese entonces, ya habrá pasado el Mundial de Futbol 2026 y, si las cosas siguen como hasta ahora, Gil habrá tenido oportunidad de seguir sumando puntos a su favor en el encuentro que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, para poder pensar en el viejo continente.

Y es que, de acuerdo con reportes periodísticos, el mexicano de 16 años ya habría llamado la atención del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Arsenal, clubes que ya habrían pedido informes detallados sobre su desempeño.

El propio Javier Aguirre dejó ver que, en el presente, Gil Mora tiene las bases para pensar en el futuro. “Está muy ubicado, asume su rol y no tiene techo. Si lo llevan bien, será figura mundial”, aseguró el seleccionador nacional.

