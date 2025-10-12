Michelle Salas recuerda uno de los momentos más emotivos de su boda, a pocos días de su segundo aniversario

A pocos días de su segundo aniversario de bodas, Michelle Salas sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video de los preparativos de su boda con Danilo Díaz Granados.
La modelo publicó un clip con material exclusivo en el que aparece realizando una de sus últimas pruebas en el taller de Dolce & Gabbana, la prestigiosa casa de moda italiana encargada de diseñar su vestido de novia.
Michelle Salas recuerda uni de los momentos más emotivos de su boda
Michelle Salas se casó con el empresario Danilo Díaz Granados el 14 de octubre de 2023 en la Toscana, Italia, y casi dos años después, recordó uno de los momentos más especiales de su vida: los preparativos previos a aquel gran día.
“Este fue de mis últimos fittings. ¡Qué locura! El tiempo vuela. Octubre, un mes que siempre me traerá momentos mágicos que se quedarán grabados para siempre”, escribió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas al pie del video.
El video, en el que se le ve sonriente y emocionada mientras ajustan cada detalle de su vestido, rápidamente se llenó de miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos de seguidoras que destacaron la elegancia y el estilo que hicieron inolvidable su boda.
“Me salió este video en mis recuerdos y quise compartirlo con todas las futuras novias. ¡Qué emoción las que apenas están en este proceso! Cuéntenme, ¿cómo va su búsqueda del vestido?”, les preguntó Michelle a las mujeres que están en pleno proceso de planear su boda.
Michelle Salas también celebró su primer año de casada
Durante el último año, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados han disfrutado de una etapa llena de felicidad como pareja. En su primer aniversario de bodas, celebrado en 2024, la modelo compartió imágenes de un fin de semana en el campo, donde ambos aprovecharon para relajarse y disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza.
“¡Más días así! No saben lo mucho que disfrutamos esos días en el campo... se nos olvida por completo lo importante que es tomarnos un momento para estar presentes, agradecer y disfrutar de las cosas bonitas que nos da la vida”, escribió en ese momento.
Como parte de ese mismo aniversario, Michelle también dedicó unas palabras llenas de amor a su esposo, recordando la ceremonia que unió a sus familias en Italia.
Durante la celebración de su aniversario, Michelle también dedicó unas tiernas palabras a su esposo: “Hace un año emprendimos este camino juntos y cada paso a tu lado ha sido más hermoso de lo que jamás imaginé... Que este sea solo el comienzo de muchos años más juntos llenos de amor, complicidad y sueños cumplidos. Te amo con todo mi ser”, escribió.