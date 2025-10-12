Michelle Salas recuerda uno de los momentos más emotivos de su boda, a pocos días de su segundo aniversario

Michelle Salas recuerda uni de los momentos más emotivos de su boda

Michelle Salas se casó con el empresario Danilo Díaz Granados el 14 de octubre de 2023 en la Toscana, Italia, y casi dos años después, recordó uno de los momentos más especiales de su vida: los preparativos previos a aquel gran día.

Michelle Salas (Instagram)

“Este fue de mis últimos fittings. ¡Qué locura! El tiempo vuela. Octubre, un mes que siempre me traerá momentos mágicos que se quedarán grabados para siempre”, escribió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas al pie del video.

El video, en el que se le ve sonriente y emocionada mientras ajustan cada detalle de su vestido, rápidamente se llenó de miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos de seguidoras que destacaron la elegancia y el estilo que hicieron inolvidable su boda.

“Me salió este video en mis recuerdos y quise compartirlo con todas las futuras novias. ¡Qué emoción las que apenas están en este proceso! Cuéntenme, ¿cómo va su búsqueda del vestido?”, les preguntó Michelle a las mujeres que están en pleno proceso de planear su boda.