En medio de una creciente ola de especulaciones sobre infidelidad a Nicole Kidman, Maggie Baugh, guitarrista de 25 años que trabaja con Keith Urban, hizo una publicación que avivó los rumores sobre un posible vínculo sentimental con el cantante, poco después de que se confirmara su divorcio de la actriz.
¿Infidelidad a Nicole Kidman? Maggie Baugh, supuesta novia de Keith Urban, publica misterioso mensaje
Maggie Baugh, supuesta novia de Keith Urban, rompe el silencio con un misterioso mensaje
Desde que Nicole Kidman y Keith Urban anunciaron su separación tras casi 19 años de matrimonio comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre el cantante y su guitarrista, Maggie Baugh.
Los últimos días, Maggie había permanecido ausente de sus redes sociales, lo que motivó una intensa especulación pública. Toda esta atención se intensificó luego de que circuló un video en el que Urban aparecía en una situación interpretada por muchos como "coqueta" con ella, justo unos días antes de que Kidman presentara su demanda de divorcio tras 19 años de matrimonio.
Recientemente, la guitarrista de 25 años finalmente rompió su silencio con una publicación misteriosa que ha aumentado aún más los rumores que la vinculan sentimentalmente al cantante. La artista compartió en su cuenta de Instagram una imagen completamente negra acompañada del texto “Announcement coming soon” (“Próximamente anuncio”), lo que sugiere que algo relevante está por revelar.
Hasta el momento, no se sabe si el anuncio que Maggie Baugh promete hacer está relacionado con su posible romance con Keith Urban , con su carrera musical, un nuevo proyecto personal o simplemente una forma de llamar la atención.
Algunos creen que podría tratarse de un compromiso con Urban, aunque también circulan rumores de que ella sigue en una relación con su anterior novio, Cameron Coley, un diseñador de iluminación con quien habría cumplido un año juntos.
¿Por qué comenzaron los rumores entre Keith Urban y Maggie Baugh?
Desde que Nicole Kidman presentó su demanda de divorcio de Keith Urban el pasado 30 de septiembre, alegando “diferencias irreconciliables”, comenzaron a circular especulaciones sobre el estado real de su matrimonio, entre ellos la posibilidad de una infidelidad por parte del músico.
Uno de los detonantes clave de los rumores fue un momento durante los conciertos del tour High and Alive World Tour. En una interpretación del tema “The Fighter” (canción originalmente inspirada en Nicole Kidman) Urban cambió la letra en vivo. En lugar de cantar la línea original “When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter” (“Cuando intenten llegar a ti, cariño, yo seré el luchador”) interpretó una nueva versión: “When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player” (“Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista”).
Ese momento fue captado en video, compartido en redes sociales, y Maggie, su guitarrista, repostó el clip en Instagram con la frase: “Did he just say that?” (¿Acaba de decir eso?). Esa publicación, junto con la curiosidad que despertó entre sus seguidores, avivó los rumores de que podría existir algo más que una relación profesional.
Otro elemento que contribuyó a las especulaciones fue la reacción del público y los medios al observar ciertas señales: la ausencia del anillo de boda de Keith en algunos shows, interpretaciones sobre la letra de canciones, y cómo algunos fanáticos vieron en esos cambios y gestos escénicos pistas de una posible conexión emocional entre él y Baugh.
Ante la ola de especulaciones, el papá de Maggie, Chuck Baugh, salió a responder públicamente a los rumores. Declaró que ella solo trabaja como guitarrista para Keith, que no tiene evidencia de una relación romántica, y calificó las especulaciones como parte de lo que ocurre cuando hay cercanía profesional: "Es más algo de músicos que algo amoroso”.
Además, salió a la luz una entrevista antigua de Maggie en la que ella decía que tenía una regla personal de no salir con miembros de su banda, precisamente para evitar situaciones complicadas si existiera un rompimiento.