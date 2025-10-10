¿Infidelidad a Nicole Kidman? Maggie Baugh, supuesta novia de Keith Urban, publica misterioso mensaje

Maggie Baugh, supuesta novia de Keith Urban, rompe el silencio con un misterioso mensaje

Desde que Nicole Kidman y Keith Urban anunciaron su separación tras casi 19 años de matrimonio comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre el cantante y su guitarrista, Maggie Baugh.

Los últimos días, Maggie había permanecido ausente de sus redes sociales, lo que motivó una intensa especulación pública. Toda esta atención se intensificó luego de que circuló un video en el que Urban aparecía en una situación interpretada por muchos como "coqueta" con ella, justo unos días antes de que Kidman presentara su demanda de divorcio tras 19 años de matrimonio.

Maggie y Keith Urban (Rick Kern/Getty Images for CMT)

Recientemente, la guitarrista de 25 años finalmente rompió su silencio con una publicación misteriosa que ha aumentado aún más los rumores que la vinculan sentimentalmente al cantante. La artista compartió en su cuenta de Instagram una imagen completamente negra acompañada del texto “Announcement coming soon” (“Próximamente anuncio”), lo que sugiere que algo relevante está por revelar.

Hasta el momento, no se sabe si el anuncio que Maggie Baugh promete hacer está relacionado con su posible romance con Keith Urban , con su carrera musical, un nuevo proyecto personal o simplemente una forma de llamar la atención.

Algunos creen que podría tratarse de un compromiso con Urban, aunque también circulan rumores de que ella sigue en una relación con su anterior novio, Cameron Coley, un diseñador de iluminación con quien habría cumplido un año juntos.