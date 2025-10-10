Así es la nueva vida de Millie Bobby Brown como mamá: comparte primera foto de su hija adoptiva

Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi comparten foto de su bebé

Millie Bobby Brown sorprendió a sus más de 60 millones de seguidores al compartir por primera vez una foto de su hija adoptiva. A través de un álbum de imágenes, la actriz y Jake Bongiovo aparecen sosteniendo en brazos a su bebé, aparentemente durante un paseo por la clásica atracción It’s a Small World en el parque de Disney.

"my t swift october", escribió la actriz en el pie de foto.

Millie Bobby Brown muestra a su bebé por primera vez. (Instagram)

Aunque anteriormente, la pareja publicó una foto en la que Jake aparece cargando un portabebé, esta es la primera vez que la pareja se muestra en su rol como papás.

https://www.instagram.com/p/DPmZ0c1DnYW/?img_index=2

Desde que la pareja dio a conocer el nacimiento de su hija mediante adopción, ambos ha mantenido su identidad en completa discreción. Incluso, en el álbum de fotos compartidos por la actriz, la cara de la bebé permanece cubierto, como una forma de compartir sin vulnerar su intimidad.