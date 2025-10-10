Dos meses después de que Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, anunciaron que adoptaron un bebé, la actriz publicó una foto en redes sociales donde aparece la familia completa.
Así es la nueva vida de Millie Bobby Brown como mamá: comparte primera foto de su hija adoptiva
Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi comparten foto de su bebé
Millie Bobby Brown sorprendió a sus más de 60 millones de seguidores al compartir por primera vez una foto de su hija adoptiva. A través de un álbum de imágenes, la actriz y Jake Bongiovo aparecen sosteniendo en brazos a su bebé, aparentemente durante un paseo por la clásica atracción It’s a Small World en el parque de Disney.
"my t swift october", escribió la actriz en el pie de foto.
Aunque anteriormente, la pareja publicó una foto en la que Jake aparece cargando un portabebé, esta es la primera vez que la pareja se muestra en su rol como papás.
Desde que la pareja dio a conocer el nacimiento de su hija mediante adopción, ambos ha mantenido su identidad en completa discreción. Incluso, en el álbum de fotos compartidos por la actriz, la cara de la bebé permanece cubierto, como una forma de compartir sin vulnerar su intimidad.
Millie Bobby Brown anuncia llegada de su bebé a través de la adopción
La llegada de la bebé de Millie Bobby Brown fue anunciada en agosto de 2025 a través una publicación compartida en Instagram en la que Millie y Jake expresaron su alegría por embarcarse en esta nueva etapa de su vida: “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad”, escribieron. “Y luego quedaron 3”, escribieron.
Millie ha dicho en entrevistas previas que ser mamá siempre fue un deseo personal importante. Influida por el ejemplo familiar (su mamá tuvo a su primer hijo joven), la actriz ha manifestado que formar una familia es una prioridad en su vida, incluso mientras compagina su carrera en el cine y la producción.
Por otro lado, en una reciente declaración, el cantante Jon Bon Jovi (papá de Jake) se mostró emocionado con su nuevo rol como abuelo. Comentó que recibe fotos de la bebé casi a diario y destacó lo maravilloso que ha sido contemplar esta nueva etapa familia:
"Es una locura, pero genial. Maravilloso", le declaró el interprete de “It's my life” cuando se le preguntó sobre su reacción de convertirse en abuelo. "Adoptaron a una niña y conocimos al bebé, obviamente, e inmediatamente se convierte en tu nieto. ¿Sabes a qué me refiero? Tu bebé".