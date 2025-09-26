Travis Scott, ex de Kylie Jenner, se reencuentra con las Kardashian: así fue su inesperada reunión en Nueva York

Después de casi seis años de una relación inestable con Kylie Jenner, el rapero Travis Scott protagonizó un reencuentro inesperado (y muy mediático) con las Kardashian en Nueva York.
El escenario fue el lanzamiento oficial de NikeSkims, la colaboración entre la marca de ropa íntima de Kim Kardashian y Nike, donde Travis apareció junto al clan al que una vez perteneció, en donde dejó claro que las conexiones familiares aún tienen peso en su vida pública
Publicidad
Travis Scott, ex de Kylie Jenner, se reencuentra con el clan Kardashian
Pese a que Kylie Jenner y Travis Scott terminaron oficialmente su relación desde hace tres años, el rapero reapareció en el lanzamiento de SKIMS x Nike, la nueva colaboración deportiva de la marca de Kim Kardashian.
El evento, celebrado en la Biblioteca Pública de Nueva York, reunió a varios miembros del clan Kardashian, y la presencia de Travis no pasó desapercibida. Aunque Kylie no asistió, su ex pareja fue recibido con gestos de cercanía por parte de Kris Jenner, Kim y otros familiares, dejando ver que, a pesar del fin de su relación amorosa, el rapero aún mantiene un lugar en el entorno más íntimo de la familia.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Scott se acercó a Kris Jenner, a quien abrazó con afecto e incluso se tomaron fotos juntos. El rapero también compartió gestos de cercanía con Khloé, posó junto a su sobrino Saint, así como con todas las hermanas.
¿Por qué Kylie Jenner y Travis Scott terminaron su relación?
La historia de amor entre Kylie Jenner y Travis Scott comenzó en abril de 2017, tras conocerse en el festival Coachella. Desde entonces, vivieron una relación intermitente marcada por momentos de cercanía y rupturas discretas. A lo largo de su historia juntos, tuvieron dos hijos: Stormi Webster, nacida en febrero de 2018, y Aire Webster, quien llegó al mundo en febrero de 2022.
Su primera separación ocurrió en octubre de 2019, cuando la pareja decidió tomarse un tiempo. Aunque no hicieron declaraciones directas en ese momento, fuentes cercanas a ambos señalaron que las diferencias en estilo de vida influyeron en la decisión: mientras Kylie prefería una vida más centrada en la familia y en sus negocios, Travis tenía una agenda intensa ligada a la música y las giras.
A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial como papás, e incluso se les vio juntos en varios eventos familiares y cumpleaños de Stormi, lo que llevó a especulaciones sobre una posible reconciliación. Finalmente, retomaron su relación en 2021 y, poco tiempo después, anunciaron que estaban esperando su segundo hijo.
Sin embargo, la relación volvió a enfriarse y, a principios de 2023, medios como People y Entertainment Tonight confirmaron que Kylie y Travis se habían separado nuevamente, esta vez de forma indefinida. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por la prensa, las prioridades de ambos ya no estaban alineadas: Kylie buscaba estabilidad familiar, mientras que Travis continuaba enfocado en su carrera artística. También se mencionó que la falta de compromiso a largo plazo fue un punto de tensión.
Al día de hoy, la pareja mantiene una relación cercana, centrados en la crianza de sus hijos, pero ya no están involucrados sentimentalmente. Actualmente, Kylie sostiene una relación con Timotheé Chalamet, mientras que Scott ha sido relacionado con mujeres que no pertenecen al mundo del entretenimiento.