Travis Scott, ex de Kylie Jenner, se reencuentra con las Kardashian: así fue su inesperada reunión en Nueva York

¿Por qué Kylie Jenner y Travis Scott terminaron su relación?

La historia de amor entre Kylie Jenner y Travis Scott comenzó en abril de 2017, tras conocerse en el festival Coachella. Desde entonces, vivieron una relación intermitente marcada por momentos de cercanía y rupturas discretas. A lo largo de su historia juntos, tuvieron dos hijos: Stormi Webster, nacida en febrero de 2018, y Aire Webster, quien llegó al mundo en febrero de 2022.

Su primera separación ocurrió en octubre de 2019, cuando la pareja decidió tomarse un tiempo. Aunque no hicieron declaraciones directas en ese momento, fuentes cercanas a ambos señalaron que las diferencias en estilo de vida influyeron en la decisión: mientras Kylie prefería una vida más centrada en la familia y en sus negocios, Travis tenía una agenda intensa ligada a la música y las giras.

Travis Scott y Kylie Jenner. (Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post)

A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial como papás, e incluso se les vio juntos en varios eventos familiares y cumpleaños de Stormi, lo que llevó a especulaciones sobre una posible reconciliación. Finalmente, retomaron su relación en 2021 y, poco tiempo después, anunciaron que estaban esperando su segundo hijo.

El bebé Aire fue presentado hoy en toda forma por su mamá Kylie Jenner. (Instagram/Kylie Jenner)

Sin embargo, la relación volvió a enfriarse y, a principios de 2023, medios como People y Entertainment Tonight confirmaron que Kylie y Travis se habían separado nuevamente, esta vez de forma indefinida. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por la prensa, las prioridades de ambos ya no estaban alineadas: Kylie buscaba estabilidad familiar, mientras que Travis continuaba enfocado en su carrera artística. También se mencionó que la falta de compromiso a largo plazo fue un punto de tensión.

Al día de hoy, la pareja mantiene una relación cercana, centrados en la crianza de sus hijos, pero ya no están involucrados sentimentalmente. Actualmente, Kylie sostiene una relación con Timotheé Chalamet, mientras que Scott ha sido relacionado con mujeres que no pertenecen al mundo del entretenimiento.