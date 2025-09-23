Nostalgia noventera: dónde ver 'Dawson's Creek' y por qué sigue siendo tan relevante

Desde su estreno en 1998, Dawson's Creek se convirtió en un referente del género juvenil. Creada por Kevin Williamson, la serie sigue la vida de cuatro amigos —Dawson, Joey, Jen y Pacey— mientras enfrentan los vaivenes de la adolescencia, los primeros amores, conflictos familiares, la identidad personal, amistades que cambian y la entrada al mundo adulto. En este viaje, la emoción, la introspección y el drama no se guardan, lo que la hace tan memorable como emotiva.
Con sus seis temporadas, Dawson’s Creek es una de las series que definió la televisión adolescente a finales de los 90 y principios de los 2000. Fue parte de la ola que hizo que los dramas para jóvenes fueran tomados en serio y exploraran con honestidad temas como sexualidad, identidad, amistades conflictivas y complejidades familiares.