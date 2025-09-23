Nostalgia noventera: dónde ver 'Dawson's Creek' y por qué sigue siendo tan relevante

Introdujo personajes que no se ajustaban al estereotipo adolescente idealizado: Joey es familiarmente complicada, con una madurez emocional que contrasta con sus circunstancias; Jen viene de la ciudad grande, enfrentando sus propios problemas al llegar a un pueblo más pequeño; Jack McPhee, otro personaje que cobra relevancia al avanzar las temporadas, representa una de las primeras representaciones de un joven gay en redes principales de televisión en ese momento.

Además, la serie ha dejado legado en la forma de narrativa adolescente: su estilo de diálogo verbal, emocionalmente cargado, sus referencias culturales, su banda sonora, y la manera en que construye los conflictos internos más que el espectáculo externo. Fue influencia para muchas series posteriores como The OC, Gilmore Girls o Riverdale.

Joey Potter (interpretada por Katie Holmes) y Dawson Leery (interpretado por James Van Der Beek) en Dawson's Creek. (Archivo. )

Dónde ver Dawson’s Creek en México

Esta importante serie está disponible en Sony One Amazon Channel para streaming. También se puede adquirir digitalmente temporada por temporada en plataformas de compra de contenido como Prime Video.

Por el momento, no hay una opción gratuita para ver la serie legalmente en streaming en México.

