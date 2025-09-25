Barack Obama admite que ser presidente afectó su relación con Michelle

Barack Obama admite que su presidencia afectó su relación con Michelle

Barack Obama reveló recientemente que ha estado “saliendo de un agujero” con su esposa Michelle, tras reconocer que los años en la Casa Blanca pusieron una enorme presión sobre su vida familiar. Durante sus dos mandatos como presidente, su carrera política terminó por dominar la dinámica del hogar, algo que, según admitió, afectó profundamente su matrimonio.

El comentario se dio durante una conversación con el historiador británico David Olusoga, quien lo entrevistó en el O2 Arena de Londres como parte de su gira europea de conferencias. Al preguntarle sobre su vida en los últimos años, Obama respondió con honestidad: “Me encontré con Michelle saliendo del agujero. Ahora estoy casi en el campo”, dijo, refiriéndose a los esfuerzos por reconstruir el vínculo con su esposa.

Barack y Michelle Obama (Getty Images)

La relación de la pareja ha sido objeto de rumores en los últimos meses especialmente tras declaraciones similares que el ex presidente hizo a principios de este mes sobre el estado de su matrimonio. En tono de broma, también comentó que gran parte de su tiempo tras dejar la presidencia lo ha dedicado a ganarse nuevamente la confianza y afecto de Michelle, a quien describió como “desafiante” en el mejor sentido.

“Pasé más de ocho años tratando de salirme de un agujero con Michelle”, insistió. "Y fue un desafío, pero creo que estoy progresando. Estoy a punto de romper en este momento".

Michelle y Barack Obama (Getty Images)

Michelle y Barack Obama: Los rumores que sacudieron su matrimonio

Desde que dejaron la Casa Blanca en 2017, Michelle y Barack Obama han mantenido una imagen pública unida, colaborando en proyectos conjuntos y compartiendo momentos familiares en redes sociales. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a circular rumores de crisis e incluso de una posible separación, alimentados por ausencias notorias, declaraciones personales y una atención mediática constante sobre su vida privada.

Uno de los momentos que más avivó las especulaciones fue la ausencia de Michelle Obama en dos eventos públicos de alto perfil: el funeral del ex presidente Jimmy Carter, en enero de 2025, y la toma de posesión del expresidente Donald Trump. En ambos actos, Barack asistió sin su esposa, lo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales y en algunos medios sensacionalistas, que interpretaron esas ausencias como signos de distanciamiento.

Barack y Michelle Obama (WPA Pool/Getty Images)

A esto se sumaron declaraciones recientes del propio Barack Obama, quien admitió públicamente que los años en la presidencia afectaron profundamente su relación con Michelle. En distintas entrevistas, y más recientemente en una plática durante su gira europea de conferencias, el ex presidente reconoció que su vida política impuso una carga emocional sobre su matrimonio. “Me encontré con Michelle saliéndome de un hoyo. Ahora estoy casi en el campo”, dijo durante una presentación en el O2 Arena de Londres.

Michelle, por su parte, también ha hablado abiertamente sobre los desafíos de su vida conyugal. En su podcast y en entrevistas pasadas, confesó que hubo una etapa —particularmente durante la crianza temprana de sus hijas, Malia y Sasha— en la que “no soportaba a Barack”. Según explicó, las tensiones aumentaron porque ambos vivían ritmos muy distintos: mientras él ascendía políticamente, ella debía lidiar con la vida doméstica y profesional sin el mismo nivel de apoyo.

Michelle y Barack Obama (Getty Images)

Estas confesiones fueron tomadas por algunos como señales de una crisis más profunda. La honestidad con la que ambos han hablado sobre los altibajos de su matrimonio ha generado empatía entre muchos seguidores, pero también ha sido interpretada, especialmente por medios de espectáculos y plataformas de rumores, como indicio de una posible ruptura.