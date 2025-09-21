¡Historias de amor verdadero!: las parejas de famosos que llevan más tiempo juntos

20 parejas con más de 20 años juntos

Elton John y David Furnish – 20 años juntos

En 2005 formalizaron su relación mediante una unión civil y en 2014 finalmente pudieron casarse después de que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Reino Unido. Elton y David se conocieron durante una cena en 1993.

Elton John y David Furnish. (Getty Images)

Juanes y Karen Martínez – 21 años casados

Su historia nació en el 2000 cuando Karen fue modelo del video musical del artista, Podemos Hacernos Daño, a partir de ahí comenzaron a salir. En 2004 llegaron al altar y posteriormente tuvieron a tres hijos: Luna, Paloma y Dante.

Juanes y Karen Martínez. (Getty Images)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova – 24 años juntos

Oficializaron su relación en 2001 a través del video musical de la canción Escape del cantante español, el cual protagonizaron como pareja. Tienen tres hijos: Lucy y Nicholas, mellizos nacidos en 2017 y Mary, nacida en 2020. Actualmente Anna está embarazada del que será su cuarto hijo.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova. (Getty Images)

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas – 24 años casados

Se conocieron en el Festival de Cine de Deauville en 1998 y se comprometieron en 1999 para finalmente casarse en noviembre del 2000. Su hijo se llama Dylan y su hija Carys. A pesar de una pequeña ruptura en 2013, la pareja se reconcilió en 2014.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. (Getty Images)

Thalía y Tommy Motola – 24 años casados

Emilio Estefan fue el encargado de presentar a esta pareja a través de una cita a ciegas en 1999. A penas un año después, el 2 de diciembre del 2000, la pareja se casó en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Sus hijos se llaman Sabrina y Matthew.

Thalía y Tommy Motola (Getty Images)

Victoria y David Beckham – 26 años casados

Su amor nació durante un partido del Manchester United y ambos describen que ese encuentro fue suficiente para enamorarse. El 4 de julio de 1999 se casaron en Irlanda y actualmente tienen 4 hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Victoria y David Beckham. (Getty Images)

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin – 28 años casados

Su relación inició en 1988 y se separaron en 1994, pero regresaron y se casaron en 1997. Su relación dio como fruto a tres hijas: Sophia, Sistine y Scarlet. Esta relación generó controversia ya que Jennifer tenía 19 años y Sylvester 42 cuando se conocieron.

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin. (Getty Images)

Snoop Dog y Shante Broadus – 28 años casados

Snoop y Shante se conocieron en la preparatoria durante los 80’s e incluso asistieron a su baile de graduación juntos. Después de su boda en 1997, tuvieron tres hijos: Corde, Cordell y Cori. A pesar de que en 2004 se separaron por un corto periodo, en 2008 renovaron sus votos.

Snoop Dog y Shante Broadus. (Getty Images)

Gordon y Tana Ramsay – 29 años casados

Esta es una pareja donde el amor a la comida es lo que los une ya que Tana es una autora de libros de cocina, mientras que Gordon es uno de los chefs más famosos del mundo. La pareja se casó en 1996 y tienen seis hijos.

Gordon y Tana Ramsay. (Getty Images)

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo – 31 años casados

La pareja se conoció gracias a la banda Timbiriche, aunque el noviazgo comenzó hasta 1992 cuando grabaron la telenovela, Baila conmigo. En 1994 se casaron en lo que fue una boda televisada y cuentan con una familia de cinco hijos.