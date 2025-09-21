Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

¡Historias de amor verdadero!: las parejas de famosos que llevan más tiempo juntos

Algunas de las relaciones de los famosos nos demuestran que el amor sí puede ser para toda la vida.
dom 21 septiembre 2025 04:15 PM
Parejas.jpg
Estas son las 20 parejas con las relaciones más largas.

En una época donde nuestras celebrities favoritas, como Selena Gomez, Taylor Swift o Dua Lipa, se están comprometiendo, vale la pena recordar a aquellas parejas que llevan varios años e incluso décadas juntos y que demuestran que las historias de amor eterno no solo se dan en las películas.

Publicidad

20 parejas con más de 20 años juntos

Elton John y David Furnish – 20 años juntos

En 2005 formalizaron su relación mediante una unión civil y en 2014 finalmente pudieron casarse después de que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Reino Unido. Elton y David se conocieron durante una cena en 1993.

"Elton John: Never Too Late" Headline Gala - 68th BFI London Film Festival
Elton John y David Furnish.

Juanes y Karen Martínez – 21 años casados

Su historia nació en el 2000 cuando Karen fue modelo del video musical del artista, Podemos Hacernos Daño, a partir de ahí comenzaron a salir. En 2004 llegaron al altar y posteriormente tuvieron a tres hijos: Luna, Paloma y Dante.

25th Latin GRAMMY Awards - Arrivals
Juanes y Karen Martínez.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova – 24 años juntos

Oficializaron su relación en 2001 a través del video musical de la canción Escape del cantante español, el cual protagonizaron como pareja. Tienen tres hijos: Lucy y Nicholas, mellizos nacidos en 2017 y Mary, nacida en 2020. Actualmente Anna está embarazada del que será su cuarto hijo.

Sony Ericsson Open Day 11
Enrique Iglesias y Anna Kournikova.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas – 24 años casados

Se conocieron en el Festival de Cine de Deauville en 1998 y se comprometieron en 1999 para finalmente casarse en noviembre del 2000. Su hijo se llama Dylan y su hija Carys. A pesar de una pequeña ruptura en 2013, la pareja se reconcilió en 2014.

(Obligatorio)
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.

Thalía y Tommy Motola – 24 años casados

Emilio Estefan fue el encargado de presentar a esta pareja a través de una cita a ciegas en 1999. A penas un año después, el 2 de diciembre del 2000, la pareja se casó en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Sus hijos se llaman Sabrina y Matthew.

72nd Annual Tony Awards - Arrivals
Thalía y Tommy Motola

Victoria y David Beckham – 26 años casados

Su amor nació durante un partido del Manchester United y ambos describen que ese encuentro fue suficiente para enamorarse. El 4 de julio de 1999 se casaron en Irlanda y actualmente tienen 4 hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

The King And Queen Attend A UK-Italy Dinner To Celebrate The Slow Food And Slow Fashion Movement
Victoria y David Beckham.

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin – 28 años casados

Su relación inició en 1988 y se separaron en 1994, pero regresaron y se casaron en 1997. Su relación dio como fruto a tres hijas: Sophia, Sistine y Scarlet. Esta relación generó controversia ya que Jennifer tenía 19 años y Sylvester 42 cuando se conocieron.

amfAR Las Vegas Presented By Paramount - Arrivals
Sylvester Stallone y Jennifer Flavin.

Snoop Dog y Shante Broadus – 28 años casados

Snoop y Shante se conocieron en la preparatoria durante los 80’s e incluso asistieron a su baile de graduación juntos. Después de su boda en 1997, tuvieron tres hijos: Corde, Cordell y Cori. A pesar de que en 2004 se separaron por un corto periodo, en 2008 renovaron sus votos.

2025 BET Awards - Arrivals
Snoop Dog y Shante Broadus.

Gordon y Tana Ramsay – 29 años casados

Esta es una pareja donde el amor a la comida es lo que los une ya que Tana es una autora de libros de cocina, mientras que Gordon es uno de los chefs más famosos del mundo. La pareja se casó en 1996 y tienen seis hijos.

Boodles Boxing Ball - Red Carpet Arrivals
Gordon y Tana Ramsay.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo – 31 años casados

La pareja se conoció gracias a la banda Timbiriche, aunque el noviazgo comenzó hasta 1992 cuando grabaron la telenovela, Baila conmigo. En 1994 se casaron en lo que fue una boda televisada y cuentan con una familia de cinco hijos.

Bibi.jpg
Biby Gaytán y Eduardo Capetillo junto a su familia.

Publicidad

Marco Antonio Solis y Cristian Salas – 32 años casados

Se conocieron en 1992 mientras grababan un videclip del cantante y se casaron un año después en la Catedral de Morelia. Para pedir su mano, Marco le cantó una canción a “Cristy” mientras tocaba la guitarra. Tienen dos hijas: Marla y Alison.

2022 Latin Recording Academy Person of the Year Honoring Marco Antonio Solís - Sponsor Red Carpet
Marco Antonio Solis y Cristian Salas.

Chayanne y Marilisa Maronesse – 33 años

Se conocieron cuando ella era aspirante a Miss Venezuela y Chayanne fue el artista invitado para musicalizar el certamen de belleza. Ambos describen que su amor fue a primera vista y desde ese momento no se separaron. Se casaron en 1992 y tienen dos hijos: Lorenzo e Isadora Sofía.

chayanne-esposa.jpg
Chayanne y su esposa Marilisa Maronese.

Sting y Trudie Styler – 33 años casados

El músico y la actriz contrajeron nupcias en 1992, aunque se conocieron desde la década de los 80’s. Tienen cuatro hijos: Mickey, Jake, Eliot y Giacomo. Sting ha descrito a su esposa como su “persona de confianza”.

The Wayuu Taya Foundation's Spring Gala 2025
Sting y Trudie Styler.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez – 36 años casados

La pareja se conoció cuando Marlene estaba casada, pero se reencontraron años después cuando ella nuevamente se encontraba soltera. Comenzaron a salir después de que ella produjera uno de los videoclips del cantante. Se casaron en 1989 y tienen tres hijos: Mauricio, Ricky y Evaluna, todos cantantes igual que su padre.

Ricardo.jpg
Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

Tom Hanks y Rita Wilson – 37 años casados

La pareja se conoció en el set de la serie de comedia Bosom Buddies en 1981, pero fue hasta 1986 cuando comenzaron una relación oficialmente. Actualmente tienen dos hijos.

"Too Much" UK Special Screening – Arrivals
Tom Hanks y Rita Wilson.

Denzel Washington y Pauletta Pearson – 42 años casados

Contrajeron matrimonio en 1983. Denzel ha declarado que su esposa ha sido la principal encargada de la crianza de sus cuatro hijos y es quien ha convertido de su casa en un verdadero hogar.

Denver Nuggets v Los Angeles Lakers, Game 1
Denzel Washington y Pauletta Pearson.

Gloria y Emilio Estefan – 47 años casados

Los músicos se conocieron en 1975 y se casaron 3 años después. Su relación no solo es una historia de amor, también de éxito musical ya que ambos hicieron crecer a la productora Miami Sound Machine. Tienen dos hijos: Nayib, quien nació en 1980 y Emily, nacida en 1994.

Gloria Estefan's "RAÍCES" Album Release Party
Gloria y Emilio Estefan.

Dolly Parton y Carl Dean – 59 años casados

La cantante country conoció a su esposo a fuera de una lavandería en 1964 y se casaron dos años después, en 1966. A pesar de que Carl siempre se mantuvo alejado del mundo del espectáculo, Dolly le dedicó muchas canciones de amor. Carl falleció en marzo de este 2025.

Dolly.jpg
Dolly Parton y Carl Dean.

Don Francisco y Teresa Muchnik Rosenblum – 63 años casados

Se casaron cuando él tenía 22 años y ella 21. Sus familiares y amigos no creían que esta relación pudiera funcionar, pero ellos fueron contra cualquier pronóstico negativo. De su relación nacieron tres hijos.

Don Francisco Gets Star On Walk of Fame
Don Francisco y Teresa Muchnik Rosenblum.

Reina Isabel II y Príncipe Felipe – 73 años casados

A pesar de que ambos ya han fallecido, su matrimonio fue uno de los más duraderos. La pareja se conoció cuando eran niños, pero el amor nació en su reencuentro cuando Isabel tenía 13 años y Felipe 18. Su boda se celebró el 20 de noviembre de 1947 y tuvieron cuatro hijos: Carlos III, Ana, Andrés y Eduardo.

Queen Elizabeth II's Historic Visit To Ireland - Day Two
Reina Isabel II y Príncipe Felipe.

Estas relaciones son claros ejemplos de que llevar una vida ante el ojo público no impide tener una relación para toda la vida. Aunque, un aspecto que tienen estas parejas en común es que a pesar de las dificultades que han enfrentado su amor se ha mantenido.

Publicidad

Tags

Pareja Relaciones amorosas Thalía Elton John Bibi Gaytán

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad