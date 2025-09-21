En una época donde nuestras celebrities favoritas, como Selena Gomez, Taylor Swift o Dua Lipa, se están comprometiendo, vale la pena recordar a aquellas parejas que llevan varios años e incluso décadas juntos y que demuestran que las historias de amor eterno no solo se dan en las películas.
¡Historias de amor verdadero!: las parejas de famosos que llevan más tiempo juntos
20 parejas con más de 20 años juntos
Elton John y David Furnish – 20 años juntos
En 2005 formalizaron su relación mediante una unión civil y en 2014 finalmente pudieron casarse después de que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Reino Unido. Elton y David se conocieron durante una cena en 1993.
Juanes y Karen Martínez – 21 años casados
Su historia nació en el 2000 cuando Karen fue modelo del video musical del artista, Podemos Hacernos Daño, a partir de ahí comenzaron a salir. En 2004 llegaron al altar y posteriormente tuvieron a tres hijos: Luna, Paloma y Dante.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova – 24 años juntos
Oficializaron su relación en 2001 a través del video musical de la canción Escape del cantante español, el cual protagonizaron como pareja. Tienen tres hijos: Lucy y Nicholas, mellizos nacidos en 2017 y Mary, nacida en 2020. Actualmente Anna está embarazada del que será su cuarto hijo.
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas – 24 años casados
Se conocieron en el Festival de Cine de Deauville en 1998 y se comprometieron en 1999 para finalmente casarse en noviembre del 2000. Su hijo se llama Dylan y su hija Carys. A pesar de una pequeña ruptura en 2013, la pareja se reconcilió en 2014.
Thalía y Tommy Motola – 24 años casados
Emilio Estefan fue el encargado de presentar a esta pareja a través de una cita a ciegas en 1999. A penas un año después, el 2 de diciembre del 2000, la pareja se casó en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Sus hijos se llaman Sabrina y Matthew.
Victoria y David Beckham – 26 años casados
Su amor nació durante un partido del Manchester United y ambos describen que ese encuentro fue suficiente para enamorarse. El 4 de julio de 1999 se casaron en Irlanda y actualmente tienen 4 hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.
Sylvester Stallone y Jennifer Flavin – 28 años casados
Su relación inició en 1988 y se separaron en 1994, pero regresaron y se casaron en 1997. Su relación dio como fruto a tres hijas: Sophia, Sistine y Scarlet. Esta relación generó controversia ya que Jennifer tenía 19 años y Sylvester 42 cuando se conocieron.
Snoop Dog y Shante Broadus – 28 años casados
Snoop y Shante se conocieron en la preparatoria durante los 80’s e incluso asistieron a su baile de graduación juntos. Después de su boda en 1997, tuvieron tres hijos: Corde, Cordell y Cori. A pesar de que en 2004 se separaron por un corto periodo, en 2008 renovaron sus votos.
Gordon y Tana Ramsay – 29 años casados
Esta es una pareja donde el amor a la comida es lo que los une ya que Tana es una autora de libros de cocina, mientras que Gordon es uno de los chefs más famosos del mundo. La pareja se casó en 1996 y tienen seis hijos.
Biby Gaytán y Eduardo Capetillo – 31 años casados
La pareja se conoció gracias a la banda Timbiriche, aunque el noviazgo comenzó hasta 1992 cuando grabaron la telenovela, Baila conmigo. En 1994 se casaron en lo que fue una boda televisada y cuentan con una familia de cinco hijos.
Marco Antonio Solis y Cristian Salas – 32 años casados
Se conocieron en 1992 mientras grababan un videclip del cantante y se casaron un año después en la Catedral de Morelia. Para pedir su mano, Marco le cantó una canción a “Cristy” mientras tocaba la guitarra. Tienen dos hijas: Marla y Alison.
Chayanne y Marilisa Maronesse – 33 años
Se conocieron cuando ella era aspirante a Miss Venezuela y Chayanne fue el artista invitado para musicalizar el certamen de belleza. Ambos describen que su amor fue a primera vista y desde ese momento no se separaron. Se casaron en 1992 y tienen dos hijos: Lorenzo e Isadora Sofía.
Sting y Trudie Styler – 33 años casados
El músico y la actriz contrajeron nupcias en 1992, aunque se conocieron desde la década de los 80’s. Tienen cuatro hijos: Mickey, Jake, Eliot y Giacomo. Sting ha descrito a su esposa como su “persona de confianza”.
Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez – 36 años casados
La pareja se conoció cuando Marlene estaba casada, pero se reencontraron años después cuando ella nuevamente se encontraba soltera. Comenzaron a salir después de que ella produjera uno de los videoclips del cantante. Se casaron en 1989 y tienen tres hijos: Mauricio, Ricky y Evaluna, todos cantantes igual que su padre.
Tom Hanks y Rita Wilson – 37 años casados
La pareja se conoció en el set de la serie de comedia Bosom Buddies en 1981, pero fue hasta 1986 cuando comenzaron una relación oficialmente. Actualmente tienen dos hijos.
Denzel Washington y Pauletta Pearson – 42 años casados
Contrajeron matrimonio en 1983. Denzel ha declarado que su esposa ha sido la principal encargada de la crianza de sus cuatro hijos y es quien ha convertido de su casa en un verdadero hogar.
Gloria y Emilio Estefan – 47 años casados
Los músicos se conocieron en 1975 y se casaron 3 años después. Su relación no solo es una historia de amor, también de éxito musical ya que ambos hicieron crecer a la productora Miami Sound Machine. Tienen dos hijos: Nayib, quien nació en 1980 y Emily, nacida en 1994.
Dolly Parton y Carl Dean – 59 años casados
La cantante country conoció a su esposo a fuera de una lavandería en 1964 y se casaron dos años después, en 1966. A pesar de que Carl siempre se mantuvo alejado del mundo del espectáculo, Dolly le dedicó muchas canciones de amor. Carl falleció en marzo de este 2025.
Don Francisco y Teresa Muchnik Rosenblum – 63 años casados
Se casaron cuando él tenía 22 años y ella 21. Sus familiares y amigos no creían que esta relación pudiera funcionar, pero ellos fueron contra cualquier pronóstico negativo. De su relación nacieron tres hijos.
Reina Isabel II y Príncipe Felipe – 73 años casados
A pesar de que ambos ya han fallecido, su matrimonio fue uno de los más duraderos. La pareja se conoció cuando eran niños, pero el amor nació en su reencuentro cuando Isabel tenía 13 años y Felipe 18. Su boda se celebró el 20 de noviembre de 1947 y tuvieron cuatro hijos: Carlos III, Ana, Andrés y Eduardo.
Estas relaciones son claros ejemplos de que llevar una vida ante el ojo público no impide tener una relación para toda la vida. Aunque, un aspecto que tienen estas parejas en común es que a pesar de las dificultades que han enfrentado su amor se ha mantenido.