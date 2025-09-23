Los secretos de La Milarca: así vivía Mauricio Fernández entre arte y soledad

Así vivía Mauricio Fernández en La Milarca

La Milarca tiene nueve habitaciones, una sala de billar, dos galerías de arte, diez bodegas, una biblioteca, una estancia en la que guarda una gran colección de documentos históricos y el área de la alberca, entre otros espacios.

La edificación de esta casa –de más de dos mil metros cuadrados–, llevó por lo menos siete años. En ella se siente en un ambiente acogedor, relajado y en el que se respira el aire fresco de toda la vegetación del rededor.

Los encargados de su realización fueron el arquitecto Jorge Loyzaga y el restaurador Manuel Serrano.

OCHO GENERACIONES. En la entrada de su casa tiene el árbol genealógico de toda su familia. A la izquierda, un arco gótico del siglo XIII. (Tito Trueba)

Mauricio Fernández, un gran coleccionista de arte

Mauricio vive en esta casa practicamente solo. Únicamente lo acompañan el personal de servicio, su mapache hembra Frida y el fiel chihuahueño Ricky, pues está separado de su esposa Norma Zambrano desde hace tres años y sus seis hijos (uno más, Martel, falleció en un accidente aéreo) están casados o viven fuera del país, al igual que sus nueve nietos.

A pesar de esto, el también empresario asegura disfrutar enormemente esta especie de soledad y vivir plenamente su amada casa en la que habita desde hace más de 25 años. Es en esta propiedad el mandatario disfruta leer sus libros sobre arte o escuchar música en todo su esplendor, pues además importantes exponentes como el arpista Nicanor Zabaleta o la intérprete Tania Libertad han dado conciertos en ella y le han reconocido como uno de los lugares con la mejor acústica que hayan conocido.

Mauricio Fernández (Quién)

Lo que más se destaca desde la entrada de la casa es el arte en cada espacio de la construcción. “Tiene desde un rescate de piezas espectaculares, mundiales, como los techos árabes o los arcos góticos. Es una nueva propuesta, son cuatro techos, uno del siglo XIII, uno del XIV, uno del XV y otro del XVI y los siete arcos góticos son del siglo XIII y XIV. Lo interesante es cómo hacen una amalgama de cuatro siglos de arquitectura y cómo todo se embona. La casa además tiene la peculiaridad de que no tiene ni una sola gota de pintura, todas estas paredes son maja de caballo, pajas, tierra natural…”, cuenta Mauricio orgulloso de su propiedad.

Casa de Mauricio Garza (Quién)

Además ya ha anunciado la donará intacta como museo una vez que realice su nuevo espacio habitacional, que ya está proyectado.

Cabe mencionar que cuando el arquitecto Tadao Ando, uno de los más importantes del mundo, visitó la casa de Mauricio, quedó tan gratamente impresionado que le escribió una carta diciéndole que lo que había visto, había cambiado completamente su visión de la arquitectura.