Con más de 17 años de trayectoria, Joint Communications anuncia oficialmente un hito en su historia: la apertura de sus oficinas en España, con sedes en Madrid y Valencia.
Joint Communications cruza fronteras: la agencia mexicana se expande a España
Este movimiento estratégico representa un salto audaz que reafirma su visión de conectar emociones y construir historias de éxito que trascienden fronteras en el mundo de las relaciones públicas, influencer marketing, producción de eventos y el marketing digital.
Joint Communications aterriza en Madrid y Valencia
Desde sus inicios, la agencia Join Communications se ha posicionado como un socio estratégico para renombradas marcas de lujo y consumo, demostrando su capacidad para crear estrategias de marketing y comunicación que no solo alcanzan metas, sino que marcan la diferencia.
Su portafolio, que incluye a gigantes como Aldo Shoes, Condé Nast, GNP Seguros, Grupo Campari, Leica Camera, OCESA, y Premium Outlets, son el testimonio vivo de su enfoque en la excelencia y los resultados tangibles.
Con esta nueva etapa, la agencia, orgullosamente mexicana con presencia en la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, busca extender su filosofía de comunicación en el mercado europeo.
Como parte de su ADN, Joint Communications se especializa en elevar el lujo y llevar a las compañías a nuevos horizontes, una tarea que ahora replicará en el otro lado del mundo.
Destacando su experiencia en la co-creación de eventos de alto perfil como Arte Careyes y Fashion Week Mexico, que demuestran su habilidad para generar narrativas cautivadoras y construir credibilidad, y en estrategias de influencer marketing que conecten marcas con líderes de opinión, celebridades y talentos digitales que inspiran, así como la capacidad de producir y coordinar eventos exclusivos que generan experiencias únicas.
Joint Communications expande su historia de éxito
Es importante destacar que Joint Communications no solo se enfoca en la gestión de redes sociales y el marketing de contenidos, sino que también utiliza el análisis de datos para optimizar campañas y maximizar el retorno de inversión.
José Manuel Borbolla y Víctor Martínez, fundadores de la agencia, comparten la emoción de ver cómo su sueño se materializa: llevar su visión a un nuevo continente. Para ambos, esta expansión representa la unión de su pasión con las oportunidades que ofrece un mercado internacional en constante crecimiento.
“Estamos muy agradecidos con todos nuestros colaboradores que nos han hecho llegar hasta aquí. La visión que tenemos en Joint de tener una estructura de equipo grande como las agencias internacionales, pero con la flexibilidad, creatividad y atención personalizada de las agencias boutiques, además de con los precios más competitivos del mercado; ha sido la combinación perfecta. Estamos muy agradecidos con nuestros clientes en México por su fidelidad y ahora con nuestros clientes en España por su confianza", dijo José Manuel.
Por otro lado, Víctor Martínez agregó: “Estamos orgullosos y felices de poder expandir esto juntos, buscar nuevos proyectos y llegar a más audiencias, nuestra pasión es apoyar a los clientes a crecer y encontrar nuevos mercados. Además, buscamos enlazar la comunicación entre ambos países que, hoy más que nunca, viven una relación más estrecha".