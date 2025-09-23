Charlie Sheen revela el problema que tuvo con un cártel mexicano por sus adicciones

Charlie Sheen ha vuelto a acaparar los titulares luego del lanzamiento de su autobiografía, The Book of Sheen, y del estreno de su documental Nombre Artístico: Charlie Sheen en Netflix, en los que aborda abiertamente su vida de excesos, su ascenso a la fama y su proceso de recuperación.
Ahora, quien ha sido considerado como uno de los actores más polémicos de Hollywood, volvió a sorprender al revelar que un cartel mexicano dejó de venderle cocaína por las grandes cantidades que compraba.
Un cártel mexicano vetó a Charlie Sheen por comprar mucha droga
Durante la entrevista con la periodista Amelia Adams para el programa australiano 60 Minutes, Charlie Sheen reveló que su adicción llegó a tal punto que un cártel mexicano dejó de venderle cocaína porque creyó que él mismo era traficante (la revendía).
“¿El cártel te cortó?”, le preguntó la presentadora, a lo que el actor respondió: “Sí. Jamás habían visto a alguien adquiriendo esa cantidad”.
Sheen explicó que los narcotraficantes llegaron a pensar que él estaba revendiendo la droga: "Nunca habían visto a alguien consumir tanto .. así que asumieron que yo estaba traficando por mi cuenta".
En la misma conversación, se le preguntó si era cierto que fumó siete gramos de crack de una sola vez. Con ironía, el Two and a Half Men respondió: "Nunca lo pesamos, pero sí, era una cantidad monstruosa. Recuerdo pensar: 'Necesitamos una pipa más grande".
Exdealer de Charlie Sheen intentó ayudarlo con su adicción
El testimonio de Charlie Sheen se dio como parte de la promoción de sus memorias y el documental, donde expone abiertamente su vida de excesos. La revelación dejó sorprendida a Adams, quien le respondió: "Tienes suerte de estar vivo".
El exdealer del actor, Marco, participó en el documental y le contó al director Andrew Renzi sobre sus intentos de ayudar a Sheen.
“Al parecer, es solo ponerle más bicarbonato cada vez. No quisiera dar demasiados detalles sobre cómo cocinar crack, pero mezclas bicarbonato y cocaína y creas crack”, declaró Renzi a Deadline a principios de este mes.
“Así que (Marco) solo seguía haciendo más y más con bicarbonato. Finalmente, ya no había crack, ni cocaína. Charlie solo fumaba bicarbonato”.
Para Renzi, la decisión de Charlie Sheen de mantenerse alejado del ojo público y no intentar un regreso inmediato a Hollywood representó un giro importante en su vida y carrera: “Pasó ocho años tratando de reconciliarse consigo mismo, sin intentar de inmediato volver a la conversación pública o conseguir otro papel. Eso es raro y valioso”, expresó.