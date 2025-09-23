Charlie Sheen revela el problema que tuvo con un cártel mexicano por sus adicciones

Un cártel mexicano vetó a Charlie Sheen por comprar mucha droga

Durante la entrevista con la periodista Amelia Adams para el programa australiano 60 Minutes, Charlie Sheen reveló que su adicción llegó a tal punto que un cártel mexicano dejó de venderle cocaína porque creyó que él mismo era traficante (la revendía).

Charlie Sheen (Dominik Bindl/Getty Images)

“¿El cártel te cortó?”, le preguntó la presentadora, a lo que el actor respondió: “Sí. Jamás habían visto a alguien adquiriendo esa cantidad”.

Sheen explicó que los narcotraficantes llegaron a pensar que él estaba revendiendo la droga: "Nunca habían visto a alguien consumir tanto .. así que asumieron que yo estaba traficando por mi cuenta".



SNEAK PEEK: From actor to author. SUNDAY on #60Mins , Hollywood star Charlie Sheen comes clean on his life of excess. pic.twitter.com/gVeorHQIwi — 60 Minutes Australia (@60Mins) September 17, 2025

En la misma conversación, se le preguntó si era cierto que fumó siete gramos de crack de una sola vez. Con ironía, el Two and a Half Men respondió: "Nunca lo pesamos, pero sí, era una cantidad monstruosa. Recuerdo pensar: 'Necesitamos una pipa más grande".