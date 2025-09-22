“Lo perdono”: El desgarrador mensaje de la viuda de Charlie Kirk al hombre acusado de asesinarlo

El desgarrador mensaje de la viuda de Charlie Kirk al asesino de su esposo

Casi dos semanas después de la muerte de Charlie Kirk , se llevó a cabo el funeral del activista de ultraderecha en el estadio State Farm, en Arizona. El acto reunió a más de 70 mil personas, incluyendo a figuras políticas de alto perfil como a Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, los senadores Marco Rubio y Josh Hawley, así como otras personalidades como Robert F. Kennedy Jr. y Tulsi Gabbard.

Sin embargo, el momento más emotivo del acto llegó con las palabras de su esposa, Erika Kirk. Frente a una multitud en silencio, visiblemente conmovida, Erika pronunció un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo. (MANDEL NGAN/AFP)

“Él quería salvar a los jóvenes. Incluso a aquellos como el que le quitó la vida”, dijo la viuda de Kirk entre lágrimas, hablando desde el escenario del State Farm Stadium, detrás del pódium.

“Lo perdono porque eso fue lo que hizo Cristo. Y lo que Charlie habría hecho.”

dijo dirigiéndose directamente al asesino de su esposo.

If you watch one thing today, let it be this — the truly remarkable display of grace and compassion from Mrs. Erika Kirk as she forgives her husband's assassin because that's what Christ would do.



We love you, Erika. pic.twitter.com/EsSUgeJx1F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

En su discurso, también anunció que continuará con el trabajo de Charlie al frente de Turning Point USA, asegurando que la misión de su esposo (llegar a los jóvenes y formar líderes conservadores) seguirá viva, incluso si uno de esos jóvenes fue quien terminó con su vida: “No detendremos esta lucha, porque nuestra causa es más grande que el miedo”, declaró.

Esposa de Charlie Kirk perdona al asesino del activista durante un discurso. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El funeral tuvo lugar pocos días después del asesinato de Charlie Kirk, el cual ocurrió el pasado10 de septiembre, cuando recibió un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. Las autoridades estadounidenses detuvieron a Tyler Robinson, de 22 años, señalado como el principal sospechoso. La fiscalía estatal solicitó la pena de muerte, y el caso rápidamente generó un intenso debate público.