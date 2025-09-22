“Lo perdono”: El desgarrador mensaje de la viuda de Charlie Kirk al hombre acusado de asesinarlo

Durante el funeral de Charlie Kirk , celebrado en el estadio State Farm de Arizona, Erika Kirk, su viuda, sorprendió al mostrar públicamente su perdón hacia Tyler Robinson, el joven de 22 años que fue acusado de asesinar a su esposo.
El desgarrador mensaje de la viuda de Charlie Kirk al asesino de su esposo
Casi dos semanas después de la muerte de Charlie Kirk , se llevó a cabo el funeral del activista de ultraderecha en el estadio State Farm, en Arizona. El acto reunió a más de 70 mil personas, incluyendo a figuras políticas de alto perfil como a Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, los senadores Marco Rubio y Josh Hawley, así como otras personalidades como Robert F. Kennedy Jr. y Tulsi Gabbard.
Sin embargo, el momento más emotivo del acto llegó con las palabras de su esposa, Erika Kirk. Frente a una multitud en silencio, visiblemente conmovida, Erika pronunció un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
“Él quería salvar a los jóvenes. Incluso a aquellos como el que le quitó la vida”, dijo la viuda de Kirk entre lágrimas, hablando desde el escenario del State Farm Stadium, detrás del pódium.
“Lo perdono porque eso fue lo que hizo Cristo. Y lo que Charlie habría hecho.”
dijo dirigiéndose directamente al asesino de su esposo.
If you watch one thing today, let it be this — the truly remarkable display of grace and compassion from Mrs. Erika Kirk as she forgives her husband's assassin because that's what Christ would do.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025
We love you, Erika. pic.twitter.com/EsSUgeJx1F
En su discurso, también anunció que continuará con el trabajo de Charlie al frente de Turning Point USA, asegurando que la misión de su esposo (llegar a los jóvenes y formar líderes conservadores) seguirá viva, incluso si uno de esos jóvenes fue quien terminó con su vida: “No detendremos esta lucha, porque nuestra causa es más grande que el miedo”, declaró.
El funeral tuvo lugar pocos días después del asesinato de Charlie Kirk, el cual ocurrió el pasado10 de septiembre, cuando recibió un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. Las autoridades estadounidenses detuvieron a Tyler Robinson, de 22 años, señalado como el principal sospechoso. La fiscalía estatal solicitó la pena de muerte, y el caso rápidamente generó un intenso debate público.
Trump honra a Charlie Kirk durante su funeral
El presidente Donald Trump asistió al funeral de Charlie Kirk en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, para rendir homenaje al activista conservador asesinado el 10 de septiembre. Acompañado por su hijo Eric Trump, Trump llegó al evento en Air Force One y se ubicó en un nivel superior del estadio.
Durante su discurso, Trump calificó a Kirk como “un gigante de su generación” y “un evangelista por la libertad de Estados Unidos”. Además, aseguró que el activista fue asesinado por “un monstruo radicalizado” debido a su valentía al defender la justicia, la libertad y los valores cristianos.
Además, Trump reveló que el último deseo de Kirk fue “salvar Chicago” del aumento de la criminalidad, y prometió actuar en consecuencia.
¿Quién es Erika Kirk, la esposa del activista de ultraderecha Charlie Kirk?
Erika Kirk es una figura pública estadounidense, conocida principalmente por ser la esposa de Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA. Sin embargo, más allá de su rol como pareja del activista político, Erika ha desarrollado su propia trayectoria como comunicadora, autora cristiana y defensora de valores tradicionales.
A lo largo de los años, ha mantenido una presencia constante en medios conservadores y espacios religiosos, donde ha promovido temas como la fe cristiana, la familia, el liderazgo femenino y la dignidad de la vida.
Erika es la fundadora de "Proclaim Streetwear", una línea de ropa con mensajes cristianos, y ha sido anfitriona de varios podcasts enfocados en la mujer cristiana moderna, donde ha abordado temas como el propósito, la espiritualidad y la cultura. También ha participado activamente en conferencias, eventos religiosos y plataformas digitales, muchas veces junto a su esposo, con quien compartía una visión de restaurar los valores judeocristianos en la sociedad estadounidense.
Tras el asesinato de Charlie Kirk, Erika cobró mayor relevancia pública al tomar un papel activo en la continuidad del legado de su esposo. Durante el multitudinario funeral celebrado en Arizona, pronunció un discurso que conmovió a millones al declarar públicamente que perdonaba al asesino de Charlie.
En el plano personal, la viuda de Charlie Kirk es mamá de dos hijos, fruto de su matrimonio con el activista. La pareja compartía no solo una profunda fe cristiana, sino también un compromiso con la familia como pilar fundamental de su vida y misión. Tras el fallecimiento de Charlie, Erika ha reafirmado su determinación de criar a sus hijos guiada por los principios y convicciones que ambos defendían.