Detienen al estafador de Tinder, el hombre que inspiró la famosa serie de Netflix

Detienen a Simon Leviev, el estafador de Tinder

La captura ocurrió en el Aeropuerto de Batumi, donde Simon Leviev se encontraba bajo identidad falsa. Las autoridades de Georgia confirmaron el arresto basado en una Notificación Roja de Interpol. Por el momento, no se han revelado los cargos específicos ni fechas de audiencia, y el futuro judicial dependerá de procesos de extradición o investigaciones locales.

Simon Leviev, el estafador de Tinder (RRSS)

Su historia fue retratada en el documental El estafador de Tinder, producido por Netflix que se estrenó en febrero de 2022. La producción, dirigida por Felicity Morris, se convirtió en uno de los documentales más vistos del año, alcanzando el top 10 en más de 90 países y generando debates sobre seguridad digital, manipulación emocional y justicia para las víctimas.

La detención ha sido celebrada por activistas y víctimas, quienes durante años exigieron que Leviev enfrentara consecuencias legales. Las autoridades y organismos internacionales continuarán evaluando el caso, sin confirmar por ahora detalles sobre posibles cómplices o rastreo de sus movimientos financieros.

De esta manera, la historia del llamado estafador de Tinder, que parecía haber quedado en el pasado, regresa a los titulares. Ahora no como influencer ni figura de documental, sino como acusado formal ante la justicia internacional.