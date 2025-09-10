La inesperada decisión de Kendall Jenner: dejar el glamour de las pasarelas para dedicarse a su verdadera pasión

Kendall Jenner planea dejar el modelaje para dedicarse al diseño de interiores

Kendall Jenner reveló que considera dejar su carrera en el modelaje para enfocarse en una faceta distinta: el diseño de interiores. La empresaria reconoció en entrevista con Vogue que, a diferencia de sus hermanas, la televisión no representa su mayor pasión, motivo por el que busca alejarse de los flashes de las cámaras.

Kendall Jenner (Getty Images)

"Juro por Dios que voy a dejarlo todo y me dedicaré a diseñar casas. No bromeo", declaró Jenner en una entrevista para la portada de la revista en la que aparece junto a su compañera de pasarela, Gigi Hadid.

Jenner habló sobre su estilo de vida fuera de las pasarelas y confesó que disfruta los momentos más simples de su rutina.

Kendall Jenner (Instagram)

“Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o un pantalón deportivo, sin maquillaje y simplemente disfrutar del día”, señaló. “Pienso mucho en el futuro, pero trato de no planificar demasiado porque, ya sabes, soy una planificadora”, bromeó.

La modelo explicó que se considera hogareña y que valora los momentos en los que puede “sentirse normal”, lejos de las pasarelas: “Me encanta ir al concurso hípico vestida como todos los demás, con mi casco, mis lentes de sol y mi uniforme, y puedo competir con un nombre completamente diferente”.

Kendall Jenner hizo su debut en la televisión en 2007 y 10 años después fue nombrada como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias estimadas en más de 22 millones de dólares.