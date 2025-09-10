La inesperada decisión de Kendall Jenner: dejar el glamour de las pasarelas para dedicarse a su verdadera pasión

Kendall Jennerplanea dejar su exitosa carrera como modelo y alejarse de los reflectores para dedicarse por completo a su verdadera pasión: el diseño de interiores.
La empresaria creció bajo el ojo público, al debutar a los 11 años en el reality familiar Keeping Up With The Kardashians. Tras finalizar la temporada 20 en 2021, el clan Kardashian-Jenner firmó un lucrativo contrato con Hulu para continuar el programa ahora como The Kardashians, sin embargo, Kendall confesó que participar en el programa no es lo que más la apasiona.
Kendall Jenner reveló que considera dejar su carrera en el modelaje para enfocarse en una faceta distinta: el diseño de interiores. La empresaria reconoció en entrevista con Vogue que, a diferencia de sus hermanas, la televisión no representa su mayor pasión, motivo por el que busca alejarse de los flashes de las cámaras.
"Juro por Dios que voy a dejarlo todo y me dedicaré a diseñar casas. No bromeo", declaró Jenner en una entrevista para la portada de la revista en la que aparece junto a su compañera de pasarela, Gigi Hadid.
Jenner habló sobre su estilo de vida fuera de las pasarelas y confesó que disfruta los momentos más simples de su rutina.
“Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o un pantalón deportivo, sin maquillaje y simplemente disfrutar del día”, señaló. “Pienso mucho en el futuro, pero trato de no planificar demasiado porque, ya sabes, soy una planificadora”, bromeó.
La modelo explicó que se considera hogareña y que valora los momentos en los que puede “sentirse normal”, lejos de las pasarelas: “Me encanta ir al concurso hípico vestida como todos los demás, con mi casco, mis lentes de sol y mi uniforme, y puedo competir con un nombre completamente diferente”.
Kendall Jenner hizo su debut en la televisión en 2007 y 10 años después fue nombrada como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias estimadas en más de 22 millones de dólares.
Pese a la fama, Kendall Jenner considera que tuvo una infancia normal
En agosto de 2024, Kendall Jennerhabló sobre los inicios de la fama de su familia durante su participación en el pódcast Anything Goes, conducido por la influencer Emma Chamberlain.
Reconoció que, aunque se grababa un programa de televisión en su casa, considera que su infancia fue normal.
“Fuimos a la escuela todo lo que pudimos. Empecé a estudiar en casa, en 11º y 12º grado”, recordó. “Así que, aunque teníamos un programa de televisión en casa, íbamos a la escuela normal todo el día y teníamos a nuestros amigos de antes de que empezara el programa”.
Jenner confesó que la experiencia de protagonizar un reality show tan joven lo vio como algo “normal”: “En general, estoy muy agradecida porque creo que podría haber sido mucho peor”, continuó. “Creo que Kylie y yo teníamos mucha estabilidad, mucho amor, un gran sistema de apoyo y muy buenos amigos”.
“También hay un aspecto en el que nos sentimos realmente agradecidos por haber tenido hermanos mayores a quienes pudimos ver hacer cosas antes que nosotros y que nos guiaron de alguna manera”, agregó.