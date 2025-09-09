Tras el anuncio oficial de su separación en junio pasado, Orlando Bloom habló por primera vez sobre la nueva etapa que atraviesa con Katy Perry , la cual está centrada en el bienestar de su hija en común y una relación basada en el respeto y el cariño mutuo.
Orlando Bloom habla por primera vez de su separación de Katy Perry
En una reciente entrevista para Today, el actor de 'El Señor de los anillos', fue cuestionado sobre su vida tras la separación.
“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuando dejas todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo”.
“Y estamos geniales. Vamos a estar geniales. Nada más que amor”, agregó haciendo referencia a su relación actual con Katy Perry.
De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, ambos están comprometidos con una dinámica de crianza juntos caracterizada por amor, estabilidad y respeto mutuo. Incluso, después de darse a conocer su separaciíon fueron captados juntos en familia, lo que resaltó su compromiso para criar juntos a su hija.
Por otra parte, un representante de Katy Perry reveló a People que la cantante tiene intenciones de mantener una buena relación con Orlando Bloom.
"Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre será lo primero para ella”, aseguró.
Miranda Kerr, ex de Orlando Bloom habla de la separación del actor y Katy Perry
Miranda Kerr, quien también fue pareja de Orlando Bloom y con quien comparte un hijo llamado Flynn, habló recientemente en una entrevista para The Kyle and Jackie O Show de KIIS FM sobre cómo cambia la dinámica familiar tras una separación.
En la conversación, destacó la importancia de mantener relaciones saludables cuando hay niños involucrados, afirmando que ese es siempre el objetivo principal.
Además, se refirió a su relación con Katy Perry, actual pareja de Orlando, y cómo han logrado construir un vínculo positivo por el bienestar de Flynn.
Miranda Kerr incluso describió su relación con ambos como parte de una “familia grande y feliz”, mencionando que recientemente celebraron juntos el cumpleaños de Daisy.
La ruptura de Orlando Bloom y Katy Perry fue confirmada oficialmente el 3 de julio de 2025 después de casi una década juntos, fue catalogada por sus representantes como un proceso amigable enfocado en la crianza compartida.