Orlando Bloom habla por primera vez de su separación de Katy Perry

En una reciente entrevista para Today, el actor de 'El Señor de los anillos', fue cuestionado sobre su vida tras la separación.

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuando dejas todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo”.

“Y estamos geniales. Vamos a estar geniales. Nada más que amor”, agregó haciendo referencia a su relación actual con Katy Perry.

Katy Perry y Orlando Bloom (Instagram)

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, ambos están comprometidos con una dinámica de crianza juntos caracterizada por amor, estabilidad y respeto mutuo. Incluso, después de darse a conocer su separaciíon fueron captados juntos en familia, lo que resaltó su compromiso para criar juntos a su hija.

Por otra parte, un representante de Katy Perry reveló a People que la cantante tiene intenciones de mantener una buena relación con Orlando Bloom.

"Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre será lo primero para ella”, aseguró.

