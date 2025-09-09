Hilary Duff anuncia su regreso a la música después de 10 años: Todos los detalles

Hilary Duff anuncia su regreso a la música

Hilary Duff sorprendió a sus seguidores al anunciar que firmó un contrato con el sello discográfico Atlantic Records para lanzar un nuevo álbum que marcará su regreso a la música después de una década de ausencia.

Hilary Duff (Atlantic Records)

La artista hizo oficial el anuncio este martes a través de su cuenta de Instagram donde compartió tres fotografías: la primera aparece muy sonriente sentada sobre un sillón; la segunda con el celular en sus manos leyendo lo que parece ser una canción junto a unos audífonos y finalmente compartió una imagen en un estudio de grabación.

Hilary Duff (Instagram)

“Nueva música… o algo así”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación. Además, su regreso musical estará acompañado de una docuserie dirigida por el británico Sam Wrench, responsable del Taylor Swift: The Eras Tour, que mostrará desde el proceso de grabación y los ensayos para sus presentaciones en vivo, hasta aspectos de su vida familiar.

Atlantic Records también le dio la bienvenida a la cantante: “Despierta... Hilary Duff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por la nueva música... o algo”, escribieron en sus redes sociales.