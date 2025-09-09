Esposo de mujer del video viral en concierto de Coldplay hace confesión que cambia toda la historia

Andrew Cabot habló por primera vez tras escándalo "kiss cam" que involucró a su entonces esposa, Kristin Cabot

El portavoz de Andrew Cabot reveló a People que, tanto él como Kristin "se habían separado de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay", que tuvo lugar en julio pasado. El escándalo explotó semanas después, cuando ambos aparecieron abrazados en la pantalla gigante del estadio, provocando todo tipo de especulaciones e indignación pública.

En pleno concierto de Coldplay fue captado Andy Byron, CEO de Astronomer junto a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de dicha empresa… ¿Lo gracioso? Ambos están casados… pero con otras personas, por lo que su reacción se hizo viral en redes. pic.twitter.com/N8L06TT6xq — Indie 505 (@Indie5051) July 17, 2025

En este mismo contexto, Andrew enfatizó que el trámite de divorcio ya estaba en marcha antes del incidente y que su deseo es que el proceso sirva para poner fin a especulaciones y proteger la privacidad de su familia.

"Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado", señaló.

Finalmente, el portavoz añadió que, por ahora, Andrew no tiene intención de hacer más declaraciones públicas, lo que vuelve a evidenciar su deseo de mantenerse en un discreto segundo plano en medio del revuelo mediático.

Ex esposa de Andrew Cabot asegura que su ex no es buena persona

De acuerdo con informes de Page Six, Julia Cabot, primera esposa de Andrew Cabot, quien estuvo casada con el empresario durante cuatro años y terminaron su relación en 2018, opinó sobre el escándalo y aseguró que se comunicó con Andrew después de lo que había sucedido: “Le envié un mensaje de texto a Andrew justo después de que ocurriera (el escándalo de la kiss cam), y él me dijo que 'Su vida no tiene nada que ver conmigo', y dijo que se estaban separando”, señaló Julia.

"Dice que no tiene nada que ver con él, a pesar de que estaban casados ​​y compartían casa. Pero claro, lo único que le importa es el dinero", continuó.

Según Julia, su ex marido no es "una buena persona" y aseguró que el escándalo de infidelidad se lo merecía.

"Por eso, después de que sucedió, recibí un montón de mensajes de gente con esa palabra: karma. Era algo así como: lo que das, recibes", dijo.

Asimismo, la ex esposa de Cabot, señaló que "no creo que lo sucedido le haya afectado en absoluto. No creo que se sienta herido. Probablemente esté avergonzado, si acaso".