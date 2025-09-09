Esposa de Bruce Willis defiende la decisión de mudar al actor a otra casa

Esposa de Bruce Willis defiende la decisión de mudar al actor a una casa separado de su familia

Durante una entrevista con Michael Strahan en Good Morning America, Emma Heming defendió la decisión familiar de trasladar a Bruce Willis a una casa separada en su lucha contra la demencia.

Cuando el periodista mencionó que la decisión “generó un debate en redes sociales”, Emma reconoció que “sabía que así sería”. Sin embargo, a pesar de lo difícil que fue para toda la familia, aseguró: “Fue la decisión más segura y la mejor, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas”

“Y, sabes, realmente no está abierto a debate. Bruce recibe el mejor cuidado el 100 % del tiempo, y nuestras hijas también", aseguró.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, junto a sus dos hijas. (Instagram)

Emma Heming adapta una nueva casa para Bruce Willis

Desde su diagnóstico en 2023, la familia de Bruce Willis ha afrontado múltiples desafíos derivados del avance de la demencia en el actor, afectando sus capacidades de comunicación, conducta y cognición.

Para Emma, crear un entorno calmado y accesible era una prioridad. De acuerdo con la escritora, el actor de Duro de Matar, ahora vive en una casa de una sola planta (ubicada cerca de la vivienda familiar) que facilita la atención las 24 horas y minimiza estímulos que podrían alterarlo.

Familia de Bruce Willis (Instagram)

Esa cercanía también permite que las niñas lo visiten con frecuencia: desayunos, cenas, películas o simplemente momentos de conexión familiar que conservan algo de "normalidad".