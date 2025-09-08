Entre la cárcel, Hollywood: él es Danny Trejo, el actor que sobrevive a todo (incluso a rumores)

Este fin de semana, rumores sobre la muerte de Danny Trejo se viralizaron en redes sociales, provocando confusión y preocupación entre sus fans en todo el mundo.
Sin embargo, el actor de 81 años no solo desmintió la noticia, sino que lo hizo con el mismo tono sarcástico y contundente que lo caracteriza.
Publicidad
Danny Trejo desmiente con humor su muerte
A través de sus redes sociales, Trejo publicó un mensaje en el que con humor, desmintió la noticia: “Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, compartió.
¿Quién es Danny Trejo? El actor que transformó su vida y conquistó Hollywood
Danny Trejo es mucho más que un actor con iuna imagen ruda en la pantalla. Nacido el 16 de mayo de 1944 en Los Ángeles, California, es descendiente de una familia mexicana-estadounidense de clase trabajadora. Creció en el barrio de Echo Park, en un ambiente marcado por la violencia callejera, las pandillas y el crimen.
Desde muy joven, Trejo se vio envuelto en problemas con la ley, lo que lo llevó a cumplir varias condenas en algunas de las cárceles más peligrosas de California, incluyendo la temida prisión de San Quentin.
Fue precisamente en prisión donde su vida dio un giro inesperado. Allí se convirtió en campeón de boxeo en su categoría de peso y, sobre todo, encontró un propósito al involucrarse en programas de rehabilitación para drogadictos. Tras salir en libertad en la década de 1970, Danny Trejo se comprometió con su sobriedad y empezó a trabajar como consejero en centros de rehabilitación, ayudando a otros a salir del oscuro mundo de las adicciones.
Su ingreso a la industria del cine fue tan inesperado como simbólico. En 1985, mientras visitaba el set de la película Runaway Train para apoyar a un joven en recuperación, uno de los asistentes de producción lo reconoció como boxeador y lo presentó al guionista Eddie Bunker, un exconvicto que también había cambiado su vida.
Impresionado por su aspecto físico y presencia intimidante, Bunker lo recomendó como entrenador de box para uno de los actores, y el director finalmente le ofreció un papel menor como extra. Esa fue la chispa que encendió su carrera actoral.
Desde entonces, Danny Trejo ha aparecido en más de 400 películas y series de televisión, trabajando con reconocidos directores como Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Michael Mann y Rob Zombie. A pesar de que a menudo ha sido encasillado en roles de villano, ha demostrado una notable versatilidad y carisma, que lo han convertido en un actor de culto con una enorme base de fanáticos a nivel mundial.
Los negocios de comida de Danny Trejo
Pero Trejo no solo ha conquistado Hollywood; también ha sabido construir un legado fuera del cine. Es un empresario exitoso con múltiples negocios, entre ellos la popular cadena de restaurantes “Trejo’s Tacos”, “Trejo’s Cantina” y “Trejo’s Coffee & Donuts”, todos ubicados en el área de Los Ángeles.
Sus locales no solo ofrecen comida, sino también empleo a personas en proceso de reinserción social, algo que refleja su compromiso personal con la segunda oportunidad.
Además, sigue participando activamente en campañas de prevención de adicciones, en pláticas motivacionales en prisiones y escuelas, y colabora con distintas organizaciones comunitarias que trabajan con jóvenes en riesgo.
Publicidad
Los personajes más icónicos de Danny Trejo
A lo largo de su carrera, Danny Trejo ha interpretado a personajes memorables, muchos de ellos duros, letales, pero también con un trasfondo humano. Entre sus roles más emblemáticos destacan:
Machete (Saga 'Machete' y 'Machete Kills)
El personaje más reconocido de su carrera. Un ex federal mexicano convertido en mercenario, con un estilo brutal y armas improvisadas. Fue creado por Robert Rodriguez y se convirtió en un símbolo de acción latina en Hollywood.
Navajas ('Desperado, 1995)
Un asesino silencioso y letal que lanza cuchillos con precisión mortal. Su aparición breve pero impactante en esta cinta lo catapultó como actor de culto.
Razor Charlie ('From Dusk Till Dawn', 1996)
Un vampiro bartender en el infame bar “Titty Twister”, donde comparte escena con George Clooney y Quentin Tarantino.
Romeo Parada ('Sons of Anarchy', 2011-2012)
En esta serie de culto, interpreta a un miembro del cártel con una compleja relación con los protagonistas. Su actuación fue muy bien recibida por los fans del drama motero.
Spy Kids (2001-2011)
Aunque es famoso por sus papeles violentos, Trejo también dejó huella en el cine familiar como "Machete", el tío de los niños espías, en esta saga dirigida por Robert Rodriguez.