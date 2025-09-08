Entre la cárcel, Hollywood: él es Danny Trejo, el actor que sobrevive a todo (incluso a rumores)

Danny Trejo desmiente con humor su muerte

A través de sus redes sociales, Trejo publicó un mensaje en el que con humor, desmintió la noticia: “Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, compartió.

Danny Trejo desmintió su muerte. (Instagram)

¿Quién es Danny Trejo? El actor que transformó su vida y conquistó Hollywood

Danny Trejo es mucho más que un actor con iuna imagen ruda en la pantalla. Nacido el 16 de mayo de 1944 en Los Ángeles, California, es descendiente de una familia mexicana-estadounidense de clase trabajadora. Creció en el barrio de Echo Park, en un ambiente marcado por la violencia callejera, las pandillas y el crimen.

Desde muy joven, Trejo se vio envuelto en problemas con la ley, lo que lo llevó a cumplir varias condenas en algunas de las cárceles más peligrosas de California, incluyendo la temida prisión de San Quentin.

Fue precisamente en prisión donde su vida dio un giro inesperado. Allí se convirtió en campeón de boxeo en su categoría de peso y, sobre todo, encontró un propósito al involucrarse en programas de rehabilitación para drogadictos. Tras salir en libertad en la década de 1970, Danny Trejo se comprometió con su sobriedad y empezó a trabajar como consejero en centros de rehabilitación, ayudando a otros a salir del oscuro mundo de las adicciones.

Danny Trejo (Getty Images)

Su ingreso a la industria del cine fue tan inesperado como simbólico. En 1985, mientras visitaba el set de la película Runaway Train para apoyar a un joven en recuperación, uno de los asistentes de producción lo reconoció como boxeador y lo presentó al guionista Eddie Bunker, un exconvicto que también había cambiado su vida.

Impresionado por su aspecto físico y presencia intimidante, Bunker lo recomendó como entrenador de box para uno de los actores, y el director finalmente le ofreció un papel menor como extra. Esa fue la chispa que encendió su carrera actoral.

Desde entonces, Danny Trejo ha aparecido en más de 400 películas y series de televisión, trabajando con reconocidos directores como Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Michael Mann y Rob Zombie. A pesar de que a menudo ha sido encasillado en roles de villano, ha demostrado una notable versatilidad y carisma, que lo han convertido en un actor de culto con una enorme base de fanáticos a nivel mundial.

Los negocios de comida de Danny Trejo

Pero Trejo no solo ha conquistado Hollywood; también ha sabido construir un legado fuera del cine. Es un empresario exitoso con múltiples negocios, entre ellos la popular cadena de restaurantes “Trejo’s Tacos”, “Trejo’s Cantina” y “Trejo’s Coffee & Donuts”, todos ubicados en el área de Los Ángeles.

Sus locales no solo ofrecen comida, sino también empleo a personas en proceso de reinserción social, algo que refleja su compromiso personal con la segunda oportunidad.

Además, sigue participando activamente en campañas de prevención de adicciones, en pláticas motivacionales en prisiones y escuelas, y colabora con distintas organizaciones comunitarias que trabajan con jóvenes en riesgo.