Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se dan el “sí, quiero”. Todos los detalles de su boda de ensueño en Idaho.

La boda de Patrick Schwarzenegger y Abby Champion

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron el sábado en una ceremonia junto al lago en el club de campo Gozzer Ranch en Coeur D'Alene, Idaho, reportaron medios como Daily Mail y TMZ.

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion (Instagram)

Durante la ceremonia, los papás del actor, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, estuvieron presentes, al igual que su hermana, Katherine Schwarzenegger, y su esposo, Chris Pratt.

La mamá de Abby, Laura, y su papá, Greg, también estuvieron presentes en la boda, según reportó The Daily Mail, que también informó que El Rancho Gozzer, donde se celebró la boda, tiene un gran valor sentimental para la pareja ya que lo ha visitado en varias durante su relación.

El actor Rob Lowe también fue uno de los invitados, al igual que el coprotagonista de Patrick en White Lotus, Jason Isaacs, quien interpretó a su padre en pantalla en la última temporada de la serie.

Según informes, todas las damas de honor usaron vestidos amarillos, mientras que los padrinos de boda se vistieron con esmóquines oscuros. Además, familiares y amigos de los recién casados ​​llegaron a Idaho el jueves para disfrutar de unos días de festividades previos a la boda.