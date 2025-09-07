Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se dan el “sí, quiero”. Todos los detalles de su boda de ensueño en Idaho.

Los novios lucieron conjuntos a juego para su boda. Abby, de 28 años, usó un vestido blanco clásico sin mangas con velo amplio, mientras que Patrick, de 31, portó un saco de esmoquin blanco y pantalones de terciopelo negro.
La boda de Patrick Schwarzenegger y Abby Champion
Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron el sábado en una ceremonia junto al lago en el club de campo Gozzer Ranch en Coeur D'Alene, Idaho, reportaron medios como Daily Mail y TMZ.
Durante la ceremonia, los papás del actor, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, estuvieron presentes, al igual que su hermana, Katherine Schwarzenegger, y su esposo, Chris Pratt.
La mamá de Abby, Laura, y su papá, Greg, también estuvieron presentes en la boda, según reportó The Daily Mail, que también informó que El Rancho Gozzer, donde se celebró la boda, tiene un gran valor sentimental para la pareja ya que lo ha visitado en varias durante su relación.
El actor Rob Lowe también fue uno de los invitados, al igual que el coprotagonista de Patrick en White Lotus, Jason Isaacs, quien interpretó a su padre en pantalla en la última temporada de la serie.
Según informes, todas las damas de honor usaron vestidos amarillos, mientras que los padrinos de boda se vistieron con esmóquines oscuros. Además, familiares y amigos de los recién casados llegaron a Idaho el jueves para disfrutar de unos días de festividades previos a la boda.
Patrick Schwarzenegger le propuso matrimonio a Abby Champion
Abby compartió en agosto que había viajado con algunas de sus amigas a Rosemary Beach, Florida, para celebrar su despedida de soltera. Compartió varias fotos del viaje en Instagram donde reveló que pasearon en bicicleta, nadando, sin dejar a un lado la fiesta.
Patrick Schwarzenegger y Abby Champion fueron relacionados sentimentalmente por primera vez en septiembre de 2015. Luego, hicieron pública su relación en febrero de 2016.
Patrick le propuso matrimonio a Abby en diciembre de 2023: "PARA SIEMPRE Y PARA SIEMPRE ", escribió al pie de foto que compartió en su cuenta de Instagram. El actor
El actor le hizo la propuesta a su novia en la playa junto a un corazón hecho de rosas rojas, con pétalos de rosa también esparcidos en el suelo a su alrededor. Luego, la pareja celebró su compromiso con un pastel que tenía su foto.
Al contar cómo estaba involucrándose en la planeación de la boda, Patrick declaró a GQ : “Como he aprendido, mi función es simplemente asegurarse de que ella sea feliz, haga lo que haga. Me encanta dar mi opinión, y por lo demás, solo estoy ahí para apoyarla y hacer que tenga el mejor día que desee”, agregó. “Ese es realmente mi trabajo”.