Natalia Lafourcade transmitirá gratis su concierto en el Auditoria Nacional: será una experiencia interactiva

Natalia Lafourcade transmitirá su concierto del Auditorio Nacional en redes sociales

El concierto, que forma parte de su Cancionera Tour, iniciará a las 20:30 horas y será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de Natalia Lafourcade en Instagram y Facebook.

Natalia Lafourcade (Instagram)

La cantautora explicó que esta iniciativa, que define como una “ofrenda colectiva”, busca que su música llegue a más personas sin importar la distancia, transformando su presentación en el Auditorio Nacional en una experiencia que pueda ser compartida en todo el mundo.

La artista mexicana invitó a sus seguidores a participar en una dinámica en redes sociales. La propuesta consiste en grabar un video en el que compartan qué los conecta con sus raíces, etiquetar a la artista y utilizar los hashtags #CancioneraTour y #UnCantoANuestrasRaíces.

Natalia Lafourcade (Instagram)

Los participantes también podrán incluir la ubicación desde la que se suman a la transmisión o dejar su mensaje en el enlace disponible en los perfiles oficiales de la cantante. Con esta iniciativa, Lafourcade busca que el espectáculo vaya más allá del escenario y se convierta en una experiencia interactiva.

Además, quienes participen pueden incluir la ubicación desde la que se unen a la transmisión o dejar su mensaje en el enlace destacado en los perfiles oficiales de la cantante. Esta propuesta convierte el concierto en una experiencia interactiva y comunitaria, donde la voz de la audiencia se integra al espectáculo y refuerza el sentido de pertenencia.