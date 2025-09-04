Publicidad

Espectáculos

Natalia Lafourcade transmitirá gratis su concierto en el Auditoria Nacional: será una experiencia interactiva

La cantante Natalia Lafourcade transmitirá su concierto del próximo 11 de septiembre en el Auditorio Nacional a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.
jue 04 septiembre 2025 06:03 PM
Natalia Lafourcade anunció que su concierto del próximo 11 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México será transmitido en vivo de manera gratuita a través de sus redes sociales.

Con esta propuesta, la cantante mexicana busca acercar la experiencia a quienes no puedan asistir a su show personalmente y ampliar su alcance a una audiencia internacional.

Natalia Lafourcade transmitirá su concierto del Auditorio Nacional en redes sociales

El concierto, que forma parte de su Cancionera Tour, iniciará a las 20:30 horas y será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de Natalia Lafourcade en Instagram y Facebook.

La cantautora explicó que esta iniciativa, que define como una “ofrenda colectiva”, busca que su música llegue a más personas sin importar la distancia, transformando su presentación en el Auditorio Nacional en una experiencia que pueda ser compartida en todo el mundo.

La artista mexicana invitó a sus seguidores a participar en una dinámica en redes sociales. La propuesta consiste en grabar un video en el que compartan qué los conecta con sus raíces, etiquetar a la artista y utilizar los hashtags #CancioneraTour y #UnCantoANuestrasRaíces.

Los participantes también podrán incluir la ubicación desde la que se suman a la transmisión o dejar su mensaje en el enlace disponible en los perfiles oficiales de la cantante. Con esta iniciativa, Lafourcade busca que el espectáculo vaya más allá del escenario y se convierta en una experiencia interactiva.

Además, quienes participen pueden incluir la ubicación desde la que se unen a la transmisión o dejar su mensaje en el enlace destacado en los perfiles oficiales de la cantante. Esta propuesta convierte el concierto en una experiencia interactiva y comunitaria, donde la voz de la audiencia se integra al espectáculo y refuerza el sentido de pertenencia.

Natalia Lafourcade arranca su Cancionera Tour

Natalia Lafourcade inició su Cancionera Tour el pasado mes de abril en Veracruz y posteriormente se presentó en diferentes ciudades del país hasta llegar a Estados Unidos. La primera parte de la gira terminó en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, donde recibió el premio Antônio Carlos Jobim, que reconoce su destacada contribución a la música latinoamericana.

Además del concierto del 11 de septiembre en el Auditorio Nacional, la cantante tiene programadas otras presentaciones el 9 de septiembre y el 7 de octubre.

La gira acompaña el lanzamiento de Cancionera, álbum que Natalia lanzó el 24 de abril de 2025. El material fue grabado con un ensamble de 18 músicos y explora la identidad y la tradición musical de la artista.

Durante la presentación a los medios, la intérprete mexicana definió su trabajo como una fusión de tradición, nostalgia y búsqueda personal, y lo considera una de sus expresiones artísticas más íntimas .
El álbum contiene 14 temas que exploran géneros como el bolero, ranchera, son jarocho, huapango, cumbia y tango, e incluye colaboraciones con músicos como El David Aguilar, Israel Fernández, Diego del Morao y Los Hermanos Gutiérrez.

