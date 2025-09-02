Las fotos nunca antes vistas de la boda de Ale Capetillo y Nader Shoueiry
Ale Capetillo le dedicó un tierno mensaje a su esposo, Nader Shoueiry, por su primer cumpleaños como un hombre casado. A propósito de esta fecha tan especial, reveló, además, nuevas fotos de su reciente boda.
Ale Capetillo celebró al hombre de su vida. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo conmovió a sus seguidores al dedicarle un tierno mensaje a su esposo, Nader Shoueiry, por su cumpleaños.
La pareja celebró su boda religiosa el pasado 24 de mayo en la ex Hacienda Zotoluca en el estado de Hidalgo con una ceremonia que fusionó la cultura mexicana y libanesa, por lo que se trata de una fecha especial debido a que es el primer cumpleaños del empresario como un hombre casado.
Ale Capetillo le dedica un tierno mensaje de cumpleaños a Nader Shoueiry
Ale Capetillole dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposo, Nader Shoueiry. La influencer destacó que esta es la primera vez que celebran la fecha como matrimonio y lo acompañó con un álbum de entrañables fotografías inéditas de su boda.
“Contigo conocí lo que es el amor en su forma más pura y bonita. Y hoy tengo la fortuna de celebrar tu primer cumpleaños como mi esposo. Habibi we all love you”, escribió la influencer en su publicación.
Ale Capetillo y Nader Shoueiry se casaron por lo civil en Madrid, ciudad en la que viven, y después celebraron su boda religiosa en la ex Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo, y desde el inició de su relación han compartido con sus seguidores los momentos más importantes de su historia de amor.
Tras su ceremonia religiosa, la pareja disfrutó de una luna de miel que empezó en la Riviera Maya, continuó en las islas Seychelles y finalizó en África, lugar donde Ale cumplió su sueño de vivir un safari.
La historia de amor de Ale Capetillo y Nader Shoueiry
El romance entre Ale Capetillo y Nader Shoueirycomenzó en 2022, cuando se conocieron en un bar de Madrid. Durante su primer encuentro, el empresario creyó que Ale era de Marruecos, pero ella lo corrigió entre risas: “Soy latina, soy mexicana”, platicó la influencer. A partir de ese momento, comenzaron a salir hasta que decidieron formalizar su relación.
En febrero de 2023, Nader viajó a México para conocer a la familia Capetillo Gaytán. Un año después, el empresario de origen libanés sorprendió a Ale con una propuesta de matrimonio que culminó con una boda civil en Madrid y una religiosa en el estado de Hidalgo, en México.
Pocas semanas después de esa última ceremonia, la pareja grabó un conmovedor mensaje para su futuro hijo o hija, en el que la joven expresó su deseo de convertirse en mamá en el futuro.
En la descripción del video que compartió en su cuenta de Instagram Alejandra escribió: "Nuestra luna de miel... esperando ver algún día este video con un mini Nader o una mini Ale". Y aunque se trata de un plan a futuro, la influencer mencionó que sí está entre sus planes ser mamá.
"A mí me encantaría, me fascinaría. Uno de mis más grandes sueños es ser mamá. Me encantaría una familia grande, pero es mucha responsabilidad. Nosotros, que somos un ejército como familia, lo vivimos. Entonces, por lo menos dos, bueno, lo que diga Dios", declaró.