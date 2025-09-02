Las fotos nunca antes vistas de la boda de Ale Capetillo y Nader Shoueiry

La historia de amor de Ale Capetillo y Nader Shoueiry

El romance entre Ale Capetillo y Nader Shoueiry comenzó en 2022, cuando se conocieron en un bar de Madrid. Durante su primer encuentro, el empresario creyó que Ale era de Marruecos, pero ella lo corrigió entre risas: “Soy latina, soy mexicana”, platicó la influencer. A partir de ese momento, comenzaron a salir hasta que decidieron formalizar su relación.

Ale Capetillo con Nader Shoueiry. (Instagram/alecapetillo)

En febrero de 2023, Nader viajó a México para conocer a la familia Capetillo Gaytán. Un año después, el empresario de origen libanés sorprendió a Ale con una propuesta de matrimonio que culminó con una boda civil en Madrid y una religiosa en el estado de Hidalgo, en México.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram/Ale Capetillo)

Pocas semanas después de esa última ceremonia, la pareja grabó un conmovedor mensaje para su futuro hijo o hija, en el que la joven expresó su deseo de convertirse en mamá en el futuro.

En la descripción del video que compartió en su cuenta de Instagram Alejandra escribió: "Nuestra luna de miel... esperando ver algún día este video con un mini Nader o una mini Ale". Y aunque se trata de un plan a futuro, la influencer mencionó que sí está entre sus planes ser mamá.

"A mí me encantaría, me fascinaría. Uno de mis más grandes sueños es ser mamá. Me encantaría una familia grande, pero es mucha responsabilidad. Nosotros, que somos un ejército como familia, lo vivimos. Entonces, por lo menos dos, bueno, lo que diga Dios", declaró.